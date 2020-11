Retrouvez tous les deals du Black Friday ici & ici.

Les recruteurs (RH, managers, chefs d’entreprise, …) passent un temps important pour rédiger leurs offres, les diffuser et trier les candidats dans l’espoir de recruter la perle rare ! Cependant, la guerre pour attirer les meilleurs profils fait rage. Les entreprises rivalisent d’ingéniosité pour que leurs offres soient visibles et la concurrence est féroce.

C’est pour répondre à cette problématique que la solution Flatchr accompagne les profils dédiés au recrutement pour leur simplifier la logique d’acquisition et la gestion des candidatures tout en multidiffusant leurs offres sur plus d’une centaine de sites d’emploi et autres Jobboard. “Nous avons créé un logiciel simple d’utilisation et collaboratif pour que RH, managers, opérationnels et chefs d’entreprise puissent recruter ensemble les talents de demain. Cette simplicité à la fois visuelle s’accompagne aussi par des fonctionnalités telles que la multidiffusion des offres d’emploi, la gestion des candidatures en méthode Kanban, l’envoi automatique des réponses candidats via email ou SMS, ou encore le partage de notes concernant les candidats. Flatchr permet aussi d’optimiser les budgets dédiés au recrutement et d’améliorer les process pour augmenter l’acquisition de talents”, précise Valentin Konrad, CEO & Co-Fondateur.

Des fonctionnalités qui adressent des réponses concrètes pour le recrutement des PME et ETI

Les fonctionnalités de ce RIS (Recruiting Intelligent Software) français ont été élaborées pour être au plus proche des besoins des recruteurs au sein des organisation quelque soit leur secteur d’activité (finances, retail, industries, etc.) :

– La multidiffusion des annonces : outil permettant de diffuser ses offres d’emploi sur une multitude de jobboards en quelques clics ;

– Un ATS moderne : outil de gestion et de suivi des candidatures pour accompagner le recruteur dans sa gestion des profils ;

– Un module de site carrière : pour présenter ses offres d’emploi et mettre en avant une forte marque employeur ;

– Une fonctionnalité de chasse : un outil pour sourcer des talents depuis les CVthèques et réseaux sociaux professionnels ;

– Un levier de Cooptation : l’outil vise à favoriser et dynamiser la cooptation ;

30% de réduction sur les offres de Flatchr grâce à une offre exclusive pendant le Black Friday

Dans notre sélection d’outils pour la semaine du Black Friday, il nous semblait incontournable d’intégrer une solution RH moderne et française pour faciliter le recrutement. C’est donc avec plaisir que nous vous proposons 30% de réduction sur l’ensemble des offres de Flatchr annuelles de la première année (consultables ici) du 23 au 30 novembre (inclus), soit :

Le Plan basic : 412€ HT/an au lieu de 588€ HT/an

Le Plan Pro : 832€ HT/an au lieu de 1188€ HT/an

Le Plan Business : 1672€ HT/an au lieu de 2388 € HT/an

