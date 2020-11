Retrouvez tous les deals du Black Friday ici & ici.

Rassembler et agréger l’ensemble des données marketing, c’est délicat. Alors quand on bosse en agence et qu’on doit le faire pour tous les clients, la suée est réelle. Ou alors on peut s’équiper d’une solution comme celle qui suit.

Oviond est une plateforme numérique personnalisable qui combine et organise toutes vos données marketing (ou celles de vos clients) en dashboard avec les informations utiles et automatise le reporting.

Pour faire court, on sélectionne l’entreprise sur laquelle on souhaite obtenir un pilotage des données marketing ainsi qu’un reporting, on sélectionne les différentes intégrations qui vont “amener” les données.

On obtient un ou plusieurs tableaux de bord entièrement personnalisables. L’outil permet de s’appuyer sur des templates avec des intégrations ou de complètement bâtir son dashboard. Ce dernier est par la suite partageable aux collaborateurs et clients.

Côté intégration, on peut citer Google Analytics, Facebook, Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Google Sheets, Mailchimp, YouTube, Google Search Console, Shopify, Stripe…Une fois sélectionnées, vous avez un vaste choix de widgets que vous pouvez afficher dans vos dashboard ou personnaliser leur affichage.

Le gros point fort d’Oviond est sa capacité à générer des rapports personnalisés automatiquement, chose qui prend souvent un temps fou normalement.

Pour 59$ et donc un achat à vie et non un abonnement mensuel, Oviond s’affiche pendant le Black Friday à -95%. Pour ce prix, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités, de toutes les intégrations, des rapports en illimités, d’autant d’utilisateurs que vous le souhaitez, du domaine custom pour les dashboards ainsi que leur branding en marque blanche et de 20 clients.