Retrouvez tous les deals du Black Friday ici & ici.

Freelances, indépendants, TPE et PME perdent quotidiennement un temps précieux dans la gestion de leurs tâches administratives. Embourbée dans les feuilles Excel ou entre la multitude d’outils qui ne s’intègrent pas forcément bien, la gestion quotidienne, en sus d’être pénible, éloigne des tâches à valeur ajoutée.

Fondé en 2017 par Nicolas Ricard et Nicolas Michel, deux ingénieurs et entrepreneurs dans une start up médicale où ils ont été confrontés aux lourdeurs administratives quotidiennes, Axonaut vise à simplifier la gestion des petites et moyennes entreprises françaises.

L’objectif ? Aider les fondateurs et leurs équipes à se concentrer sur les choses importantes : leur cœur de métier, les tâches à forte valeur ajoutée et le développement de leur croissance !

Avec un prix compétitif sur le marché des TPE-PME, Axonaut propose un logiciel qui rassemble les informations nécessaires à la bonne gestion de l’entreprise : Commerciales, Devis & Factures, Trésorerie, Comptabilité.

Nous vous proposons de découvrir cette solution française avec une offre exclusive et temporaire que vous pourrez retrouver en fin d’article.

CRM : centralisez et gérez tous vos contacts sur une seule plateforme. Archivez automatiquement emails et rendez-vous dans la fiche de vos clients.

: centralisez et gérez tous vos contacts sur une seule plateforme. Archivez automatiquement emails et rendez-vous dans la fiche de vos clients. Devis et factures : éditez-les facilement et personnalisez-les à l’image de votre entreprise. Proposez à vos clients la signature électronique des devis et des documents, ainsi que le paiement en ligne des factures.

: éditez-les facilement et personnalisez-les à l’image de votre entreprise. Proposez à vos clients la signature électronique des devis et des documents, ainsi que le paiement en ligne des factures. Trésorerie : pilotez votre trésorerie avec la gestion des recettes et dépenses. Vous obtenez un suivi des mouvements bancaires, du chiffre d’affaires ainsi que des statistiques détaillées.

: pilotez votre trésorerie avec la gestion des recettes et dépenses. Vous obtenez un suivi des mouvements bancaires, du chiffre d’affaires ainsi que des statistiques détaillées. Comptabilité et dépenses : automatisez facilement les actions comptables. Tous les journaux se remplissent avec votre activité quotidienne et un export comptable personnalisé est disponible ! Possibilité de gérer vos propres codes comptables.

: automatisez facilement les actions comptables. Tous les journaux se remplissent avec votre activité quotidienne et un export comptable personnalisé est disponible ! Possibilité de gérer vos propres codes comptables. E-commerce : bénéficiez d’un outil de gestion de boutique en ligne en intégrant facilement un plugin en moins de 5 minutes seulement.

Une offre exclusive et alléchante à saisir durant la semaine du Black Friday

Des fonctionnalités complémentaires qui facilitent la gestion de l’organisationLa solution a été créée par des entrepreneurs, pour les entrepreneurs. Les fonctionnalités ont été pensées pour répondre de manière pragmatique et intuitive pour simplifier les tâches quotidiennes qui détournent de l’objectif de croissance :

Soucieux de proposer les meilleurs outils à destination des professionnels à nos lecteurs, il nous semblait intéressant d’échanger avec les équipes d’Axonaut sur la possibilité d’offrir une réduction non négligeable aux TPE et PME souhaitant s’équiper d’une solution robuste et all-in-one simplifiant la gestion de leur entreprise !

Vous bénéficiez donc de 30% de réduction sur l’abonnement un et deux ans ! Ainsi, au lieu de payer 29,99€ / mois, les clients ne payent plus que 20,99 € / mois. C’est une offre exclusive pour le Black Friday sur Siècle Digital, disponible du 23 au 30 novembre inclus !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.