Orange Business Services (OBS), l’opérateur d’Orange de services digitaux B to B, a conclu un partenariat avec Amazon Web Services (AWS). Il concerne des solutions de migration, d’analyse de données, d’innovation, de sécurité. Les clients d’Orange ayant souscrit à AWS accéderont au service du géant du cloud depuis un guichet unique. Pour les clients, le nombre de fournisseurs diminue et ce qui est synonyme de gain de temps.

« Ensemble, nous proposons une feuille de route de transformation numérique éprouvée pour aider nos clients à exploiter l’étendue et la profondeur des services AWS afin de développer et de déployer rapidement des applications cloud natives hautement sécurisées, résilientes et performantes », prêche le responsable des partenariats d’AWS, Doug Yeum, à propos de l’accord. Ce partenariat concerne l’intégration d’OBS dans le programme des revendeurs AWS. Orange fournira « de nouveaux produits et services permettant d’accélérer la transition des entreprises vers le cloud », d’après la direction de l’entreprise française. Cette signature devrait également déboucher sur la création d’un “centre d’excellence cloud”. Basé sur le cloud d’Amazon, ce centre « assurera la coordination du développement conjoint d’un vaste programme de formation et de certification pour plus de 3 000 experts » d’OBS en matière de cybersécurité, digital et data, précise la direction d’Orange.

« Nous sommes ravis de soutenir OBS, car ils permettent aux clients du monde entier, quel que soit leur secteur, de migrer et de moderniser leurs applications vers AWS » se réjouit Doug Yeum. Pour Orange, cela marque un nouveau pas vers le cloud native, un domaine où l’entreprise excelle déjà : « Grâce à l’expertise d’OBS en matière de Cloud, NowCP a mis moins de trois mois à migrer ses services de trading numérique vers AWS […] Nous avons réduit nos coûts d’infrastructure de 30% tout en activant la sortie de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités », témoigne Christophe Gervais, le directeur technique de NowCP, une entreprise cliente d’Orange.

OBS compte aujourd’hui plus de clients étrangers que français, et bien que le dernier bilan de la maison mère affiche une plus grande progression en France, qu’en Europe, l’entreprise ne cache pas ses ambitions internationales. Ainsi, le champion français des télécoms a également signé des partenariats cloud avec Microsoft et Google.