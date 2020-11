2 confinements ont profondément marqué et modifié l’usage que faisaient les utilisateurs sur mobile et plus largement en ligne. Les chiffres sont éloquents. D’après une étude OPPO et IFOP, le temps alloué aux app mobiles a augmenté de 36% tandis que 62% des internautes déclaraient avoir passé plus de temps sur leur smartphone.

En parallèle, 2020 a vu les achats en ligne augmenter de 15% tandis que selon Digimind, 38% des Français annonçaient qu’ils n’achèteraient plus chez les marques qui leur avaient offert une expérience inadaptée (interface responsive, navigation, pannier…) durant le confinement.

Les tendances qui se dégagent représentent à la fois une aubaine pour les marques qui souhaitent renouveler leur stratégie mais également une menace en cas de mauvaise appréhension des facteurs clés de succès.

Pour accompagner la réflexion en cette fin d’année et préparer la suivante, l’agence Relatia vous propose un webinar le jeudi 26 novembre à 10h pour redescendre la problématique de l’expérience utilisateur au sein de la stratégie mobile.

Chiffres clés, leviers et étapes clés pour optimiser son marketing mobile en fin d’année !

Le format du webinar a été construit pour partir des tendances qui ont émergé lors des deux confinements avec les derniers chiffres issus de différentes études, puis de balayer les différents leviers potentiels à activer pour la fin d’année avant d’avancer les grandes étapes pour optimiser sa stratégie mobile marketing personnalisée.

Relatia nourrira et documentera la réflexion avec plusieurs use cases et exemples de vraies organisation sur chacune des parties, pour que les participants puissent matérialiser concrètement les logiques derrière chaque élément avancé : leboncoin et Europcar sur l’App Store Optimisation, La Redoute sur l’engagement ou encore Bouygues Telecom sur l’onboarding de nouveaux utilisateurs.

Un bon moyen de s’actualiser et repartir avec un nouvel élan en cette fin d’année tout en préparant le second déconfinement !

Au programme de ce webinar du 26 novembre à 10h :