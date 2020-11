La nouvelle messagerie d’Instagram, Threads, continue de se développer. Lancée en octobre 2019, cette application de messagerie très proche de Snapchat à l’initiative d’Instagram vient de présenter une nouvelle refonte.

Une refonte pour faciliter l’interaction ?

Après avoir légèrement modifié son application il y a quelques semaines en permettant à ses utilisateurs d’envoyer des messages à tout le monde et pas seulement aux amis proches, Threads se présente aujourd’hui sous un nouveau jour. Un onglet « statut » est apparu ainsi que la possibilité de poster des photos et des vidéos sur Instagram Story. Quelques nouveautés qui vont certainement plaire aux utilisateurs de l’application. Cette nouvelle conception vise à faciliter l’interaction entre les utilisateurs de Threads.

La nouvelle barre de navigation qui se trouve en bas de l’écran devrait également simplifier la navigation des utilisateurs et leur permettre de revenir plus facilement de leurs discussions à la création de contenus. Notons au passage que le récent changement à pouvoir écrire un message à « tout le monde » et pas seulement à ses amis, et d’ores et déjà disponible dans le monde entier.

Cette mise à jour fait suite à une grande période de refonte dans la famille des applications de messagerie mobile de Facebook. C’est notamment le cas de Messenger, avec un nouveau logo et de nouvelles fonctionnalités ainsi que d’Instagram avec une nouvelle fonctionnalité « guides ». Watch Together est également disponible sur Instagram depuis peu, ce qui permet aux utilisateurs de regarder l’IGTV à plusieurs.

Instagram recule chez les jeunes

Malgré la récente fusion des messageries de Facebook et d’Instagram, il est étonnant de voir que Threads conserve une place dans la famille des applications de Facebook. Aujourd’hui, l’application est classée à la 66 ème position dans la catégorie Photo et Vidéo sur l’App Store américain, et à la 1 031 ème place dans le classement général. Ce n’est pas très reluisant mais cela n’empêche pas les équipes du groupe Facebook de continuer de travailler sur cette application.

Initialement, l’application Threads se voulait construite autour de l’appareil photo du téléphone de son utilisateur. C’est peut-être là, la différence majeure avec Messenger. Avec cette application, Facebook cherche évidemment à « gratter » quelques aficionados à Snapchat et à TikTok. Même si nous savons bien que l’application au fantôme est plus complète et qu’elle propose des expériences plus variées, la ressemblance sur les fonctionnalités est flagrante.

Une récente étude américaine montre que l’application phare de Facebook est en train de reculer dans le pays de l’Oncle Sam. Selon l’étude, 34 % des adolescents plébiscitent Snapchat, 29 % affirment que l’application TikTok est leur favorite et seulement 25 % des adolescents préfèrent Instagram. Ça commence sérieusement à devenir inquiétant pour Instagram.