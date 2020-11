Le classement des pires mots de passe utilisés en 2020 vient de tomber. Érigé par NordPass, celui-ci dévoile ceux qui ont été les plus utilisés et les plus piratés au cours de l’année écoulée. Malheureusement (et sans réelle surprise), on découvre une nouvelle fois que de nombreux utilisateurs ont été négligents quant à la sécurisation de leurs différents comptes sur Internet.

Le célèbre « 123456 » conserve sa première place

Pour établir ce classement, la société NordPass a analysé 275 699 516 mots de passe divulgués lors de violations de données en 2020. On découvre ainsi que le fameux « 123456 » conserve la première place des mots de passe les plus utilisés et piratés au cours de l’année écoulée. Utilisé par plus de 2,5 millions d’utilisateurs, celui-ci prend moins d’une seconde à être piraté et a été exposé près de 25,6 millions de fois. Manifestement indétrônable, celui-ci était déjà à la tête des classements de 2017 et 2018.

Son petit frère, le non moins célèbre « 123456789 », prend la deuxième place de ce classement avec plus de 961 000 utilisateurs l’ayant choisi pour sécuriser un compte. Là encore, il suffit de moins d’une seconde pour le craquer et celui-ci a été exposé plus de 7,8 millions de fois. Petite originalité cette année, « picture1 » rentre directement à la troisième place du classement. Utilisé par plus de 371 000 personnes, celui-ci a été exposé plus de 11 000 fois. Néanmoins, il prend un peu plus de temps que ses confrères à être piraté : comptez environ 3 heures pour le craquer. S’en suivent les classiques « password », « 111111 », ou encore « 123123 ».

Finalement, NordPass révèle que seulement 44% des mots de passe de comptes enregistrés sont considérés comme uniques. Un constat alarmant puisque malgré les années qui passent, les multiples mises en garde et les efforts considérables des sites internet pour sécuriser au mieux les comptes de leurs utilisateurs, des millions d’internautes demeurent négligents quant au choix de leurs mots de passe, laissant ainsi une porte ouverte aux hackers qui souhaiteraient s’emparer de leurs données privées.

Comment sécuriser au mieux ses mots de passe ?

Tout d’abord, sachez qu’il est important d’utiliser un mot de passe différent pour chacun de vos comptes sur Internet. Ensuite, nous vous conseillons d’utiliser des mots de passe ne contenant aucun mot existant, mais plutôt une série de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux.

Pour le créer, vous pouvez tout à fait imaginer une phrase clé comme point de départ, comme par exemple « Mon mot de passe est super bien sécurisé !« . En prenant la première lettre de chaque mot, en alternant les minuscules et les majuscules et en mettant des chiffres là où vous le pouvez, cela donnerait : « MmDpEsbi1S!« . Vous aurez alors un mot de passe unique, facile à retenir à partir d’un moyen mnémotechnique et surtout, difficile à pirater.

Si même comme ça vous avez peur de ne pas vous en souvenir, vous pouvez tout à fait faire appel à un gestionnaire de mots de passe. En plus d’enregistrer vos mots de passe en toute sécurité, ces services vous éviteront également d’inscrire votre mot de passe sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, ce qui est aussi considéré comme un comportement à risques. Enfin, n’oubliez pas d’activer l’authentification à facteurs multiples.