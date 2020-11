En cette fin d’année, la nostalgie est peut être présente, notamment au sujet de la vie d’avant ! La vie d’avant c’est aussi des icônes intemporelles qui pour on ne sait quelle raison (bon, on le sait, pour des questions de cohérence, de design actuel), ont été modifiées. Aujourd’hui, lorsque l’on cherche Gmail ou Drive sur son smartphone ou encore son ordinateur, certaines perdent du temps à trouver les icônes, qui ont récemment été modifiées !

Pour éviter de perdre du temps et devoir se faire au changement d’icônes, le designer Claudio Postinghel propose une extension très pratique. Restore the Google Icons, est comme son nom l’indique, un outil qui permet d’utiliser les anciennes icônes des applications de la suite Google à savoir : Gmail, Calendar ou encore Google Meet. Cette extension est pour le moment uniquement disponible dans Google Chrome, mais devrait également voir le jour sous Firefox.

L’outil pour revenir aux anciennes icônes de Google

En octobre 2020, la G Suite a été réorganisée pour devenir la Google Workplace. Pour l’occasion, un rebranding complet de G Suite a été réalisé. Comme on peut le voir ci-dessous, les nouvelles icônes ont été uniformisées pour adopter les quatre couleurs principales de Google. Bien que pertinent, ce rebranding a perdu pas mal d’utilisateurs, comme les icônes sont désormais assez similaires. Il arrive donc que certains se perdent ou ferment par erreur le mauvais onglet.

L’outil Restore The Google Icons n’a rien de complexe. Une fois l’extension installée, les anciennes icônes des outils Google apparaissent tout simplement ! Sur Product Hunt l’outil a remporté un certain succès. Nombreux sont ceux qui n’apprécient guère les nouvelles icônes des applications Google et sont assez ravis de retrouver un design old school.