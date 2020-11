C’est un des deals à ne pas rater pour ce Black Friday ! Avec celui-ci, vous allez pouvoir vous débarrasser des contenus de banque d’image bien poncés sur tous les sites de votre thématique. Nous savons tous l’importance des visuels dans la communication et le marketing, mais en se baladant sur les plateformes qui en proposent, le prix des photos qualitatives peut être prohibitif.

Une des banques d’images les plus populaires, Depositphotos, est jusqu’au lundi 30 novembre à – 92% et vous permettra d’accéder à un catalogue de 100 millions de visuels premium pour un ticket d’entrée de moins de 40$. C’est un des deals les plus populaires sur la plateforme Appsumo au point où les utilisateurs font des descentes d’organes quand ils le ratent tous les ans.

il n’y a pas de raison que seuls les anglophones en profitent !

Un catalogue immense et varié de photos pour tous vos besoins de visuels

En sus d’un moteur de recherche avec pléthores de filtres (thèmes, couleurs, localisation, taille, format…), Depositphotos rassemble la crème des photos et images vectorielles produite par les professionnels du monde entier. On est sur du très lourd en matière de visuels.

Une fois que vous avez trouvé la photo parfaite, il est possible de choisir la dimension à laquelle vous souhaitez la télécharger et découvrir des images similaires. Depositphotos propose également des collections afin de découvrir les images les plus tendance, les plus récentes ou encore les plus populaires.

Toutes les images sont utilisables pour un usage commercial et vous pouvez vous en servir sur les réseaux sociaux, sur des ebooks ou livres blancs, sur votre site ou votre blog sans avoir besoin d’attribution.

Le plus beau ? En fonction de votre besoin, vous pouvez acheter autant de pack et les stacker. Autrement dit, vous pouvez acheter 10 packs soit 1 000 photos et les utiliser quand bon vous semblera. Un des deals les plus incontournables de cette semaine et disponible jusqu’au 30 novembre !

