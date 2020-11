Retrouvez tous les deals du Black Friday ici.

Qui n’a jamais eu besoin rapidement de l’email ou du numéro de téléphone d’un professionnel pour rentrer en contact avec lui ? On farfouille, on cherche sur le site, ce n’est jamais bien pratique en somme… et ça se complique quand le besoin ponctuel se transforme en mécanique métier. Je m’explique.

Un commercial cherchera constamment les informations correctes de profils cibles pour prospecter efficacement, un professionnel du marketing à collecter des leads pour les premiers ou construire une audience personnalisée sur Facebook Ads via des emails cohérents avec ses personas, tandis qu’un recruteur voudra varier son canal pour contacter des candidats pertinents avec son besoin.

En sus d’être LE réseau social professionnel, LinkedIn est une formidable base de données (et de contact) qui ne demande qu’à être affouillé. C’est l’objectif de Kaspr, un outil qui permet d’automatiser la récolte d’informations directement depuis les profils LinkedIn. Une fois les profils pertinents identifiés, Kaspr enrichis ces derniers avec leur adresse mail et leur numéro de téléphone et les exporte sur la plateforme. “Nous avons remarqué que la génération de leads dans les équipes marketing ou commerciales prenait beaucoup de temps et se soldait souvent par un taux de conversion très faible. Nous avons donc décidé de créer un outil qui identifie les coordonnées des contacts et affichons les lignes directes !” détaille Allan Benguigui, CEO de Kaspr.

Utilisé aujourd’hui par des sociétés comme Agicap, Cubyn ou Splashr, Kaspr offre des fonctionnalités riches extrêmement pertinentes dans la période actuelle. « En pleine période où le télétravail bat son plein, obtenir les lignes directes ( 06 ou 07 ) est essentiel pour poursuivre sa prospection téléphonique ! » explique Allan Benguigui.

Une extension Chrome et des workflows automatisés

Pour simplifier l’usage de sa technologie, Kaspr se décline en une extension Chrome directement utilisable sur LinkedIn. Une fois sur le profil qui vous intéresse, son email professionnel ainsi que son numéro de téléphone s’affichent.

L’outil va en revanche beaucoup plus loin en permettant d’automatiser complètement sa prospection en créant des scénarios automatiques. Il est ainsi possible d’envoyer des invitations ainsi que des messages à une liste contacts identifiés sur LinkedIn tout en enrichissant les profils avec leur numéro de téléphone et email s’ils acceptent l’invitation. Kaspr va jusqu’à rendre possible de les exporter automatiquement sur un CRM. Un must-have pour les profils commerciaux, marketing ou les recruteurs !

Une offre spéciale Black Friday temporaire de 30% sur les offres de Kaspr

Les offres mensuelles de Kaspr débutent à 30$ / mois pour 50 crédits et 45$ pour 100 crédits. Dans le cadre du Black Friday, nous vous proposons une réduction de 30% exclusive pour les lecteurs de Siècle Digital avec le code promo : BLACKFRIDAY30.

Un bon moyen de commencer à optimiser et automatiser sa collecte de leads et sa prospection !

