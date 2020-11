Retrouvez tous les deals du Black Friday ici.

Germinal, c’est l’agence Growth la plus sexy des dernières années. Elle accompagne plus de 250 boîtes dont, L’Oréal, Scheider Electric, Ornikar, Ubisoft ou PayFit (on va arrêter là sinon ça pourrait être long) dans leur stratégie de croissance.

En structurant ses méthodologies, fort de l’expérience acquise auprès de tous ces partenaires, Germinal a récemment lancé l’Antichambre. Développée à l’origine comme un outil à destination des collaborateurs pour permettre aux juniors de se former et d’être opérationnels rapidement ainsi qu’aux seniors pour les maintenir au top sur les sujets de « growth marketing », l’Antichambre a été déployée chez des clients qui avaient une volonté forte d’autonomie sur la gestion de leur croissance. Ce module est désormais ouvert à tous et rassemble plus de 400 professionnels pour les accompagner et doper leur stratégie de growth marketing.

Une offre simple qui repose sur trois solides piliers pour doper sa croissance

Que l’on soit chef d’entreprise, dirigeant de TPE PME ou un professionnel dans un département marketing / growth, le produit est un savant dosage de fonctionnalités pragmatiques et activables pour répondre à des besoins concrets.

– L’accès à un catalogue de formation complet sur les sujets clés de l’acquisition en ligne (Publicités en ligne, Social selling, Copywriting, Analytics…).

– L’accès à un ensemble d’outils qui aident les professionnels au quotidien (Benchmarks de performance, templates, checklists…)

– Une communauté privée qui échange avec les experts de Germinal au quotidien sur leurs problématiques de croissance.

30% de réduction pour le Black Friday soit 120€ en moins / mois

Si la plupart de nos deals exclusifs pour le black friday concernent des outils, il nous a semblé intéressant de promouvoir également des formations. En toute transparence, il nous semblait incontournable de tenter d’obtenir une promotion avantageuse sur le marketing – growth et nous sommes donc allés chercher le produit le plus plébiscité du marché français. Germinal a répondu favorablement et vous offre donc 30% de réduction sur son best seller, l’Antichambre, ce qui représente une économie substantielle de 120€ par mois. Vous avez jusqu’au 30 novembre inclus pour bénéficier de cette offre !

Ah oui, et ils vous accompagnent avec plaisir s’agissant du financement (CPF, OPCO, Pôle emploi …) en termes de construction de dossier, transmission des éléments etc. Pour avoir plus d’informations sur les offres de l’Antichambre, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de Germinal.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.