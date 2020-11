De nos jours, la majorité des entreprises possèdent un logo typographique, c’est-à-dire un logo qui utilise une typographie pour en général écrire le nom de la marque. Parmi les plus connus, on peut citer Uber, Google ou encore Adidas. Ici les valeurs de la marque ne sont pas transmises par un pictogramme ou un symbole, mais par une typographie choisie avec soin.

Pour ceux qui lancent leur entreprise et sont en train de travailler sur le logo, des outils existent pour créer des logos facilement. C’est notamment le cas de Free Typography Logo Maker, un outil développé par Formito, un widget permettant d’intégrer un chatbot à un site web afin de convertir les visiteurs en clients. Free Typography Logo Maker permet de concevoir gratuitement un logo typographique, via un outil intuitif.

Créer un logo gratuitement

L’outil se présente de la manière suivante.

Un éditeur simple à prendre en main, dans lequel il faut insérer un texte. Ensuite, il suffit de choisir la police d’écriture, la taille, le gras de la police et enfin modifier la couleur de la police d’écriture si besoin. Une fois le logo créé, il est possible de le télécharger au format SVG ou PNG.

Pour le choix des polices, il est possible de choisir parmi les polices les plus populaires utilisées par les plus grandes marques. Le logo se présente en deux versions : une version claire et une version foncée.

L’outil actuel devrait pour le moment rester comme tel. Des fonctionnalités supplémentaires pourraient cependant être ajoutées comme : télécharger sa propre police, ajouter une icône sur les côtés, l’espacement des lettres ou encore changer la couleur de chaque caractère.

Un outil simple à utiliser et qui permet de créer rapidement un logo pertinent pour son entreprise !