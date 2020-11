En cette période de confinement, les appels visio se font de plus en plus nombreux. Pour des entretiens, pour échanger avec nos proches ou tout simplement avec ses équipes, les visioconférences sont devenues incontournables. Sans se mentir, parfois on aimerait ne pas avoir à montrer notre tête, d’autant plus lorsqu’on est en pyjama…

xpression camera est un outil qui permet de « devenir n’importe qui » durant un appel Zoom, un live Twitch etc. Cette application de caméra virtuelle retranscrit les mouvements du visage durant les conversations, sans pour autant dévoiler votre vrai visage. Il est ainsi possible de faire des appels visio en pyjama ! L’outil a été développé à la suite de la COVID-19, alors que les visio et les lives sont de plus en plus nombreux.

Rendre un peu plus divertissants les appels sur Zoom

pour utiliser l’outil il faut seulement une photo ou une vidéo

xpression camera fonctionne avec n’importe quelle photo

l’outil fonctionne sur de nombreuses plateformes comme Zomm, Twitch, Microsoft Teams ou encore Google Meet

Être dans la peau de n’importe qui le temps d’un appel en visio

Les avantages de xpression camera sont nombreux :

Xpression camera est différente des autres applications qui permettent par exemple d’utiliser un avatar ou bien d’ajouter un arrière-plan personnalisé. Avec xpression camera n’importe quelle image ou vidéo peut être transformée.

Il est ainsi possible de se glisser dans la peau d’Albert Einstein, la jeune fille à la perle ou encore la Joconde. Il est même possible d’enfiler un costard ou n’importe quel vêtement de manière virtuelle, alors que l’on est en pyjama, grâce à une simple photo.

Enfin, pour se différencier de la concurrence, la plateforme explique « notre technologie est au moins 50 fois plus rapide que toute autre technologie et fonctionne en temps réel sur les PC et les téléphones portables bas de gamme, ne nécessite aucun temps de prétraitement, fonctionne à la fois sur l’image et la vidéo et peut traiter des images et des vidéos haute résolution en temps réel. »

L’application xpression camera est disponible sur Mac pour le moment et prochainement sur Windows.