C’est une question que beaucoup d’entreprises se posent. Pour optimiser sa stratégie de référencement ou SEO, comment faire ? Suivre les conseils du web, et plancher sur une stratégie long terme sans pour autant vraiment comprendre le SEO ou bien passer par une agence SEO, pour être accompagné et obtenir l’aide nécessaire pour optimiser son site ? D’autant plus que Google a annoncé du changement dans le ranking de ses pages, avec l’intégration des Core Web Vitals.

Qu’est-ce que les Core Web Vitals ?

En mai 2020, Google a présenté le programme Web Vitals. Ce dernier définit et met en place des indicateurs pour mesurer la performance et l’expérience utilisateur des pages web d’un site.

Les Web Core Vitals ou Signaux Web Essentiels représentent trois indicateurs :

● Largest Contentful Paint (LCP), qui concerne les performances de chargement

● First Input Delay (FID), mesure l’interactivité des pages

● Cumulative Layout Shift (CLS), qui évalue la stabilité visuelle des pages.

D'ores et déjà, dans la Search Console, un onglet « Signaux Web Essentiels » est accessible et permet d'évaluer les trois indicateurs cités plus haut.

L’expérience utilisateur va devenir clé en SEO

We're announcing that page experience ranking signals for Google Search will launch in May 2021. This will combine Core Web Vitals and previous UX-related signals. Learn more: https://t.co/OrrR8LDl1a — Google Search Central (@googlesearchc) November 10, 2020

Début novembre, Google a annoncé qu’un changement interviendrait en mai 2021 concernant le classement des pages. À compter de cette date, qui engendrera une mise à jour majeure des algorithmes de Google, les critères liés à l’expérience utilisateur (les Core Web Vitals) impacteront les critères permettant de noter « la convivialité des pages » et donc le positionnement dans Google !

Comme on peut le voir ci-dessus, trois nouveaux critères à savoir les Core Web Vitals, seront désormais inclus. Ces derniers vont être combinés avec les signaux de recherches existants à savoir : des pages mobile-friendly, une navigation sécurisée, le protocole HTTPS et l’absence d’interstitiels intrusifs pour que la convivialité des pages devienne un signal supplémentaire dans la génération des résultats de recherche.

Google précise également, « qu’un indicateur visuel qui met en évidence les pages des résultats de recherche qui proposent une bonne expérience sur les pages », devra être testé. Un indicateur supplémentaire, pour informer les internautes et leur permettre de faire un choix parmi les résultats de recherche.

Le contenu reste primordial en SEO

Pour se préparer à ces changements et optimiser les Core Web Vitals, il est important de réaliser un audit des pages, pour savoir lesquelles doivent être améliorées. Divers outils sont disponibles comme le rapport Search Console pour Core Web Vitals. On peut également citer Page Speed Insights ou encore Lighthouse.

Google va ainsi privilégier les sites proposant des pages web rapides, cependant la base du SEO et du ranking sur Google est de proposer les pages qui répondent le mieux à la requête d’un utilisateur. Ainsi, la qualité et la pertinence des contenus proposés ne doivent pas être négligées, et le SEO passe avant tout par le contenu créé !

Pour être certain de répondre aux critères de Google Search, d’avoir une stratégie SEO bien ficelée et optimiser les Core Web Vitals, il est pertinent d’être accompagné par des professionnels, au premier plan desquels figurent les agences SEO !