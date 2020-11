Au fil des dernières années, les services d’État ont connu une digitalisation progressive. Pour se conformer aux nouveaux modes de consommation, mais aussi pour optimiser sa productivité, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) a lancé sa plateforme de démarches en ligne fin 2017. Bien avant cela, de nombreuses entreprises spécialisées dans l’immatriculation proposaient déjà leurs services digitaux de cartes grises. Démarches, obligations, outils web… Découvrez comment faire une déclaration de vente de véhicule en ligne.

La digitalisation des services : un passage obligé

Dans les années 2000, lorsqu’un usager souhaitait faire une déclaration de vente de véhicule ou d’autres démarches de carte grise, il devait se rendre en préfecture. En fonction de l’affluence, cela pouvait lui prendre du temps. Sans compter le fait qu’il devait être muni des bons justificatifs pour ne pas risquer de devoir revenir une seconde fois. Le nombre croissant de demandes a créé des retards considérables dans le traitement des dossiers. Pour pallier cela, de nouvelles plateformes comme cartegrise.com ont vu le jour à partir de 2009. Leur concept ? Permettre aux usagers de réaliser l’ensemble de leurs démarches par Internet, depuis chez eux.

Un succès qui inspire l’ANTS

Face au développement de ces outils web très efficaces qui simplifiaient considérablement la vie des automobilistes et à un besoin croissant de digitalisation, l’ANTS a lancé sa propre plateforme de démarches en ligne, en 2017. Ceci étant dit, la transformation digitale des services de l’Etat n’est pas toujours un succès et la plateforme ANTS n’est pas forcément la meilleure solution. En effet, les usagers soulèvent régulièrement de nombreux problèmes qu’ils peuvent rencontrer sur cet outil, comme des bugs techniques, un manque de fluidité dans l’usage…

Comment faire une déclaration de vente de véhicule en 2020 ?

De nos jours, lorsqu’on souhaite faire ses démarches de carte grise, mieux vaut passer par une plateforme spécialisée. Cette solution revêt de nombreux avantages. Voici comment procéder pour régulariser rapidement la situation administrative de son véhicule.

Les avantages des plateformes de démarches carte grise

Opter pour un prestataire spécialisé dans la carte grise est aujourd’hui la solution la plus simple et rapide, pour réaliser ses démarches. Là où le site ANTS peut être difficile à utiliser, les services d’immatriculation professionnels proposent des sites simplifiés et intuitifs.

Ce type de service est d’ailleurs accessible 24h/24 et 7j/7. Une grande flexibilité qui vous permet de réaliser vos démarches quand vous le souhaitez.

En outre, l’un des avantages majeurs de ces plateformes, est que vous bénéficiez d’une vérification de vos documents justificatifs, avant que votre demande soit enregistrée dans le SIV. Cela vous évite la suspension de votre dossier voire son annulation. Si l’une des pièces n’est pas conforme, vous êtes prévenu par le prestataire et pouvez mettre facilement à jour votre dossier. Enfin, en cas de besoin, vous pouvez joindre un service d’assistance réactif et disponible, du lundi au vendredi.

La déclaration de vente de véhicule en ligne en détails

Vous venez de vendre ou céder votre véhicule ? Vous avez pour obligation de déclarer sa cession dans un délai de 15 jours, maximum. Cela permet notamment d’informer les services de l’Etat de la transaction et vous décharge de toute responsabilité sur le véhicule cédé.

Sur les sites spécialisés en immatriculation, vous pouvez réaliser votre déclaration de vente de véhicule en quelques clics. Pour ce faire vous devez utiliser le simulateur de prix en indiquant votre code postal, votre immatriculation et le type de démarche à réaliser. Une fois la simulation faite, vous pouvez créer votre compte et constituer votre dossier.

Afin de réaliser une déclaration de vente de véhicule, vous devez fournir différentes pièces justificatives :

Le certificat de cession rempli et signé par le vendeur et l’acheteur,

La photocopie de la carte grise,

La photocopie de votre pièce d’identité,

Un mandat signé autorisant le prestataire à réaliser la démarche de carte grise pour vous.

À ne pas oublier : lors de la cession de votre véhicule, vous devez donner votre carte grise au nouveau propriétaire, en prenant soin de la barrer, de la signer et de la dater.

Une fois que vous avez versé toutes les pièces au dossier, validez simplement votre demande. Certaines plateformes vous garantissent le traitement de votre requête sous 24h, ce qui vous permet de réaliser vos démarches rapidement.

Quelles autres démarches peut-on faire sur ces plateformes ?

La déclaration de vente d’un véhicule n’est pas la seule démarche de carte grise que vous pouvez effectuer sur les sites des professionnels de l’immatriculation. Vous pouvez également y faire une demande de carte grise suite à l’achat de votre voiture, demander une modification de votre certificat d’immatriculation suite à un déménagement ou un changement d’État civil, faire une demande de duplicata en cas de perte, de vol ou de détérioration du document…

Quel que soit votre besoin, vous pourrez réaliser vos démarches de carte grise en toute sécurité et très facilement, auprès d’un prestataire comme cartegrise.com par exemple.