En 2020, l’e-mail est un canal de communication particulièrement plébiscité par les marques.

5,6 milliards de personnes possèdent aujourd’hui une messagerie. C’est colossal et cela souligne l’impact que peut avoir l’e-mail auprès des clients et prospects. En France, le taux d’ouverture moyen est de 22%. Dans ce livre blanc édité par l’agence experte Relatia, vous découvrirez qu’il y a quelques bonnes pratiques à respecter pour répondre aux attentes de votre audience.

Relatia revient ainsi sur le timing d’envoi d’une campagne emailing dans le détail. Ainsi, le jeudi ou le soir semblent être le moment préféré des Français pour consulter les e-mails.

Quelles sont les habitudes des Français avec l’e-mail ?

En téléchargeant ce livre blanc, vous pourrez vous plonger dans un comparatif de la performance de l’email versus les réseaux sociaux. C’est particulièrement intéressant pour comprendre à quel point ce canal de diffusion peut être puissant. On apprend notamment que 72% des Français préfèrent recevoir du contenu promotionnel par e-mail que sur les réseaux sociaux qu’ils ne considèrent pas comme une plateforme publicitaire. L’e-mail serait 40 fois plus efficace pour acquérir de nouveaux clients que Facebook ou Twitter… De quoi se poser des questions.

On découvre aussi que l’e-mail est un véritable levier d’acquisition et d’activation. De telles campagnes permettent notamment de répondre à plusieurs objectifs : capitaliser sur vos propres clients et prospects, ou encore d’engager les meilleurs contacts sur votre application mobile pour les fidéliser. On apprend notamment que la personnalisation peut faire une grande différence et même augmenter de 26% le taux d’ouverture de vos e-mails. Vous comprendrez également dans ce livre blanc l’importance du cross device.

Des exemples concrets de campagnes performantes

La seconde partie du livre blanc se penche sur des campagnes réelles qui ont fonctionné et détaille les éléments qui ont fait leur succès.

Relatia revient ainsi sur la stratégie e-mailing de La Redoute. Dans ce cas précis, la collaboration consistait à définir une roadmap et un accompagnement à l’implémentation technique ainsi qu’à la mise en place d’une documentation en ligne. Au niveau opérationnel, La Redoute a également confié à Relatia toute la partie programmation et paramétrage des campagnes ainsi que la partie éditorial et création. Un partenariat complet qui a permis à la marque de multiplier son taux d’ouverture par 1,4 et de gagner +8% d’inscrits.

De nombreux clients dont Toyota, Cleor, la Française des Jeux, UGC ou encore EDF font confiance à Relatia pour développer leurs campagnes et définir la bonne stratégie e-mailing. En téléchargeant ce livre blanc, vous pourrez justement vous plonger dans ces différents cas d’usage. Le cas EDF est particulièrement intéressant avec la création d’un template générique et personnalisé qui permet l’envoi d’e-mails dynamiques grâce à une base de données de visuels “éco-gestes”.