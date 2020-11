Il y a quelques mois, Epic Games a racheté la société Hyprsense. La technologie développée par cette entreprise permet de retranscrire en temps réel les émotions et les expressions faciales d’un humain sur un avatar personnalisé. D’après The Verge, il semblerait qu’Epic Games prévoit de rendre cette fonctionnalité bientôt disponible sur Fortnite.

Bientôt vos expressions faciales en temps réel sur Fortnite

Au fil des années, Fortnite se transforme et devient bien plus qu’un jeu, un véritable espace social de plus en plus populaire pour passer du temps avec ses amis de manière virtuelle. Jusqu’ici vous pouviez personnaliser votre avatar mais Epic Games, l’éditeur du célèbre jeu vidéo, décide d’aller un cran plus loin en proposant une fonctionnalité qui doit permettre de retranscrire en temps réel les émotions des joueurs. Un simple appareil photo ou une webcam suffira pour que cette technologie puisse fonctionner correctement. Voici à quoi cela pourrait ressembler :

On ose imaginer le bonheur de joueurs qui liront cet article. Les émotions et les expressions faciales seront la dernière brique qui permettra à cet espace de virtuel de devenir plus réel que jamais. C’est un excellent moyen de permettre aux joueurs de percevoir les émotions de leurs camarades de jeu et de rendre plus agréable les parties, surtout sur Party Royale, la plateforme virtuelle qui accueille de nombreuses expériences sociales, comme des concerts ou des conférences.

Un espace social de plus en plus « réel »

Fortnite a changé de dimension depuis quelques mois. La plateforme se transforme et organise de plus en plus d’expériences comme celles-ci, notamment autour de la musique. Epic Games souhaite faire de son jeu un passage incontournable pour les artistes en tournée. Afin de faciliter l’organisation de concerts au sein de son jeu, Epic Games a ouvert un véritable studio à Los Angeles qui permet de capter les performances des artistes, et de les retransmettre dans Fortnite.

Imaginez à quel point cette fonctionnalité d’expressions faciales peut être pertinente dans ce cadre-là. Selon le directeur technique d’Epic Games, Kim Libreri : « l’arrivée de l’équipe Hyprsense nous permet d’approcher l’objectif de donner à tous les créateurs le contrôle total de leurs expressions faciales jusqu’à la plus petite nuance ».

Une technologie qui nous rappelle évidemment le Live Link Face d’Unreal Engine. Une application développée en juillet 2020, exclusivement conçue pour l’iPhone et basée sur les capteurs de l’appareil photo TrueDepth et l’ARKit d’Apple. Live Link Face permet de capter les mouvements du visage en direct grâce à une technologie de reconnaissance faciale et de transformer les données récoltées en animation graphique.

Ce qui semble très clair, c’est que les expressions faciales seront d’une importance capitale pour l’avenir de plus en plus social des jeux vidéo.