C’est sur son blog que Twitch a annoncé l’arrivée de « Prédictions », une nouvelle fonctionnalité permettant aux spectateurs d’un live de parier sur « l’avenir » des streamers qu’ils regardent. Un nouvel outil ludique qui a pour principal objectif de pousser encore davantage les viewers à interagir avec les contenus des créateurs de la plateforme.

En quoi consiste la fonctionnalité « Prédictions » ?

Afin de rendre leurs lives encore plus interactifs, les créateurs de contenus sur Twitch pourront désormais lancer des « paris » en temps réel à leurs spectateurs, aux moments les plus palpitants de leurs streams. Pour cela, ils devront créer un vote avec une question et différentes réponses possibles.

Les viewers, eux, devront miser des « points de chaîne » sur la proposition qu’ils jugent être la bonne. « Ceux qui ont parié sur la bonne réponse remporteront une partie du total de points de chaîne misés dans le pot commun », assure Twitch.

Si ce système rappelle celui des jeux de paris, il est bon de souligner qu’il n’engage aucune valeur monétaire réelle. De fait, les spectateurs peuvent seulement obtenir des « points de chaîne » en effectuant différentes actions comme par exemple « regarder un steam, suivre une chaîne et participer à des raids », explique Twitch. Il n’est en aucun cas possible pour les spectateurs d’en acheter avec de l’argent.

Twitch offre de nouveaux leviers d’interaction à sa communauté

Avec cette fonctionnalité, il est clair que l’objectif de Twitch n’est pas de se créer un nouveau moyen de monétisation, mais bel et bien d’offrir un nouveau levier d’interaction à ses créateurs et à leurs spectateurs.

Sur son site, la plateforme de streaming appartenant à Amazon explique d’ailleurs : « Nous avons conçu ce produit en réponse à vos commentaires. Vous disiez vouloir plus de façons amusantes et faciles d’interagir avec votre communauté (…). Vos spectateurs veulent de nouvelles façons de dépenser leurs points de chaîne durement gagnés en interagissant avec votre stream (…). C’est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter les prédictions, un nouveau super-pouvoir (…) qui vous permet de renforcer votre communauté et d’améliorer encore davantage l’expérience de visionnage ».

Twitch est une plateforme particulièrement reconnue pour être attentive aux demandes de ses utilisateurs, tant du côté des créateurs, que du côté des spectateurs ; un état d’esprit qu’elle doit très certainement à son grand patron, Jeff Bezos, qui met l’expérience client au coeur de ses préoccupations pour garantir le succès de ses entreprises.

Si l’arrivée de « Prédictions » est une nouvelle preuve de cette stratégie, on a pu déjà constater au cours de ces derniers mois des efforts considérables de la part de Twitch pour rendre son utilisation aussi agréable que possible, avec notamment la mise en place d’un catalogue musical ou encore l’arrivée de Watch Parties. Une formule de toute évidence payante puisqu’à lui seul, Twitch a détenu 91,1% du marché du streaming de jeux vidéo au cours du troisième trimestre 2020.