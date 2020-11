Aujourd’hui la communication au sein des organisations est primordiale et nécessaire. Cette dernière doit être fluide, efficace et transparente.

Pour inculquer aux collaborateurs l’importance de la communication, une culture d’entreprise doit être mise en place, afin de faire comprendre que le partage et la circulation de l’information sont indispensables.

Alors que le mail reste l’outil numéro 1 dans toutes les entreprises, il s’avère pourtant dépassé par rapport aux besoins quotidiens des collaborateurs. D’autres outils sont intégrés aux entreprises afin de faciliter la communication entre tous les acteurs d’une entreprise : Réseaux Social d’Entreprise, Digital Workplace ou encore ChatOps.

C’est quoi le ChatOps ?

Peu importe la taille de l’entreprise PME, ETI ou grand compte, le ChatOps est censé s’adapter à la configuration de l’organisation.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme ChatOps, il définit “une méthode de collaboration centrée sur la communication qui connecte les personnes, les outils, les fichiers et l’automation dans un flux de travail transparent”. Pour faire simple, WhatsApp est un ChatOps : une application qui permet de communiquer avec plusieurs personnes et leur partager des documents, photos… WhatsApp est destiné au grand public. Un ChatOps s’adresse lui davantage aux professionnels, et notamment aux collaborateurs pour qu’ils échangent au quotidien et soient plus productifs.

Les avantages d’un ChatOps

Grâce au ChatOps, les salariés peuvent facilement communiquer en temps réel et ne pas perdre de temps dans leurs échanges par mail. Un avantage, notamment en cette période de confinement et de travail à distance. Par ailleurs, contrairement aux idées reçues, le déploiement d’un ChatOps est simple et rapide. Une entreprise ne peut pas se permettre d’attendre des mois avant d’utiliser une solution. La création d’un compte prend moins de deux minutes, et la prise en main est facile pour tous. Autre avantage du ChatOps, sa connectivité avec d’autres plateformes, afin de maximiser la centralisation des flux d’informations.

Attention cependant, bien qu’un ChatOps présente des avantages conséquents, il a également son lot d’inconvénients à connaître. Parmi ces derniers on peut citer l’infobésité. Les flux d’informations sont multipliés et le temps passé sur l’outil peut s’avérer important. Même si le ChatOps optimise les échanges, il faut également apprendre à l’utiliser de manière productive ! Autre désavantage lié à l’infobésite, la dispersion des informations. Les messages peuvent se retrouver noyés.

Pour approfondir le sujet et découvrir en détail ses avantages, téléchargez le guide du ChatOps !