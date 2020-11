Au moment de commencer un projet de création, il est de nos jours indispensable d’avoir un brief. Pourquoi ? Pour ne pas partir dans tous les sens, avoir des idées cadrées et ne pas se diriger dans la mauvaise direction, dans la réalisation d’un projet.

Cependant, d’après un rapport interne de Bynder sur l’industrie de la création, seuls 25% des nouveaux projets commencent par un brief créatif. Une part dérisoire, quand on connaît son importance et ses avantages. La difficulté pour créer un brief est une des principales raisons de sa non-élaboration.

Pour pallier à ce problème et proposer des briefs créatifs pertinents gage d’un projet qui part sur de bonnes bases, Bynder propose un livre blanc sous la forme d’un guide, qui revient sur les étapes et bonnes pratiques pour bien rédiger un brief créatif.

Qu’est ce qu’un brief créatif ?

Avant de découvrir ce qu’un brief doit contenir ou comment il doit être rédigé, il est important de rappeler ce qu’est un brief créatif. Dans un projet de création, le brief créatif est la première étape, qui permet de définir et cadrer le projet. Ce document présente les faits importants, les objectifs, la stratégie ainsi que les contraintes et le budget. Le brief est ensuite envoyé à une ou plusieurs agences, une équipe ou un freelance, qui devront à partir réaliser une proposition à partir de ce document.

Bynder qui édite une solution pour collaborer plus efficacement avec une solution de Digital Asset Management qui stocke, gère et partage les contenus multimédias, facilite au quotidien la mise en place de projets de création pour des entreprises comme Puma, SEB, IcelandAir ou encore Five Guys. C’est fort de ces retours d’expérience que Bynder vous propose un guide pratique rassemblant les meilleurs conseils pour élaborer son brief créatif.

Les caractéristiques clés du brief créatif

Comme son nom l’indique, le brief créatif doit être assez bref. Il tient sur une à deux pages et doit être simple à lire et comprendre ! Se limiter dans le rédaction du brief est nécessaire, ainsi seules les informations essentielles à l’élaboration du projet sont présentes. Il doit comprendre certains points essentiels, que Bynder détaille précisément dans son livre blanc. Il est également important de présenter la promesse, à savoir ce que la cible doit retenir du projet en question : campagne publicitaire, nouveau produit … et les émotions attendues. Il faut également inspirer à partir du brief. L’idée n’étant pas de laisser les équipes partir d’une feuille blanche. Le brief créatif et sa construction doivent être le résultat d’échanges et de discussions entre les diverses parties prenantes du projet.

Ces caractéristiques évitent les malentendus et d’alimenter le destinataire en détails inutiles. Pour découvrir les éléments essentiels du brief, téléchargez le livre blanc de Bynder.