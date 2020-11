Twitter a annoncé le déploiement d’une fonctionnalité permettant aux annonceurs de créer leurs publicités au format carrousel et ainsi, engager davantage de personnes sur leurs pages.

Un format plus engageant

Le Carrousel est composé de deux à six images ou vidéos qu’il est possible de swiper de manière horizontale, et il peut mener directement à une application ou à un site web. Pour en créer un, il suffit simplement de se rendre dans son Tweet composer via Ads Managers ou dans l’API Ads. Il est par ailleurs possible de le mettre en avant de manière sponsorisée ou organique. Le format « comprend également : un design repensé, des rapports de mesure fournis par un partenaire tiers, un accès au support et à de nouvelles fonctions de reporting, telles que les swipes au sein du Carrousel et la répartition pour mesurer les performances de chaque image ou vidéo du Carrousel », explique le réseau social dans un communiqué. Twitter décrit en outre pourquoi ce format est à privilégier pour les marques :

« Le format Carrousel est conçu pour améliorer les performances d’une marque en offrant une expérience plus immersive et plus interactive, ainsi que de permettre d’élargir les futures capacités, d’atteindre les objectifs à la performance liés aux applications mobiles ou aux sites webs ».

En effet, la plateforme rapporte qu’après plusieurs tests bêta à travers le monde, elle a recensé une augmentation d’environ 15 % du taux de clics par rapport aux formats utilisant un seul visuel sur la version desktop, tandis que sur mobile, une hausse d’environ 24% des installations par impression a été enregistrée.

Carousel ads are here! 📢 Get all the details: — Twitter Business (@TwitterBusiness) November 11, 2020

Un vaste plan pour améliorer la performance publicitaire

Twitter note par ailleurs que le format carrousel, qui a également été introduit aux stories Instagram en 2018, est déployé pour les annonceurs du monde entier. Il s’inscrit dans un programme beaucoup plus vaste lancé par le réseau social :

« Afin de développer une activité publicitaire à la performance plus efficace, nous augmentons nos investissements dans plusieurs projets, notamment des mises à jour pour les campagnes concernant les applis mobiles comme par exemple des options d’optimisation et d’enchères plus performantes, des améliorations du Twitter Website Tag, visant à accroître la précision des principaux indicateurs de performance de campagnes des annonceurs, tels que le retour sur investissement publicitaire et formats publicitaires améliorés ».

Dans ce cadre Twitter a récemment lancé Advanced Mobile Measurment, mis à disposition un nouvel éditeur de tweets pour les annonceurs, ou encore retravaillé l’architecture de sa plateforme publicitaire. La firme permet également aux entreprises de « raconter l’histoire de leur marque tout en offrant une expérience plus intuitive et plus engageante aux personnes présentes sur Twitter ».

Nul doute que ces dernières vont grandement bénéficier de ce nouveau format, connu pour attirer davantage de clients en offrant une autre perspective sur le message délivré par les marques.