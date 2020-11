Derrière Saloon, l’éditeur de logiciel français de marketing automation B2B Plezi, qui simplifie le quotidien des marketeurs en automatisant la génération de leads grâce au contenu depuis 2015. Désormais, Plezi facilite aussi l’organisation de conférences en ligne grâce à une solution dédiée qui a fait ses preuves depuis le 1er confinement.

Benoît Collet, growth marketer chez Plezi et responsable du projet Saloon, nous en dit plus sur cette plateforme qui rencontre déjà un grand succès chez les PME.

Plezi au front pour aider les entreprises depuis le début de la crise

En mars 2020, Plezi a lancé Saloon, un outil pour permettre aux PME d’organiser facilement et rapidement des conférences en ligne.

Une logique similaire au coeur de métier de Plezi

En tant qu’outil de marketing automation B2B, Plezi permet aux marketeurs de se concentrer sur le contenu. La solution permet aux marketeurs de facilement mettre en place des actions pour générer des leads via le digital et d’accompagner les prospects dans le cycle de vente grâce à l’automatisation.

En parallèle, en tant qu’outil d’organisation d’événements en ligne, Saloon permet aux entreprises de se concentrer sur le contenu des conférences et la communication, tout en facilitant la logistique.

Le gain de temps est donc considérable. Mais l’ambition de Plezi (et ainsi de Saloon) est d’automatiser tout en restant humain (“auto-humaniser”), qu’il s’agisse du contenu ou des événements. Une attention particulière est donc portée sur l’accompagnement, le service et la qualité.

L’objectif est simple : permettre à chaque PME d’organiser la conférence de son choix, de remporter l’adhésion de son public et de générer des leads suite à l’événement.

La naissance de Saloon, une évidence pour répondre à un problème concret chez les PME

Benoît Collet revient sur la situation qui a mené à la naissance de Saloon : “Chez Plezi, nous croyons énormément au contenu, mais aussi aux événements… du coup avec la crise, nous étions très déçus de voir ces événements repoussés, ou annulés.”

Il explique ainsi le raisonnement qui a poussé l’entreprise française à innover : “On s’est dit que comme beaucoup, nous devions continuer de donner rendez-vous à nos prospects et clients. Puis nous nous sommes demandé quelle était l’essence d’un bon événement ? Au fond, c’est de réussir à réunir les entreprises et leurs cibles au même endroit, au même moment, dans un cadre adapté et de créer un contenu de qualité. La question fut donc : Comment y parvenir de manière 100% digitale ?”

L’entreprise a choisi le parti-pris de ne pas recréer à l’identique tout ce qu’on peut trouver en physique, comme les stands. Ce qui attire le plus sur un salon, c’est l’expertise, et c’est pour cela que Saloon se focalise sur les conférences afin de ne pas “perdre” les visiteurs.

Une croissance ininterrompue depuis le lancement de ce service gagnant-gagnant

Plezi guidait déjà les PME tout au long du parcours d’achat pour générer des leads qualifiés. Désormais, ces dernières sont aussi accompagnées pour organiser les meilleurs événements professionnels… en ligne, bien sûr.

Les événements comme les salons regroupent de nombreuses entreprises, dont des concurrents. Mais ces événements sont bénéfiques pour chaque organisateur, car tout le monde y trouve son compte. La notion de chasser en groupe est ici essentielle selon Benoît Collet, car les PME ont plus que jamais besoin de travailler ensemble pour attirer leurs clients dans une logique gagnant-gagnant.

Le growth marketer résume ainsi l’idée générale du projet : “En s’unissant, les PME seront plus fortes. C’est pourquoi nous leur donnons les moyens de s’organiser entre elles pour gagner du temps et organiser un événement exceptionnel en un temps record.”

Et en effet, Saloon s’occupe de générer les landing pages et de gérer les inscriptions sans oublier évidemment d’automatiser la logistique et le marketing du salon.

Des chiffres enthousiasmants

Benoît Collet revient sur les chiffres prometteurs de Saloon depuis sa création : “Depuis le lancement de Saloon, nous en sommes à 15 000 participants inscrits pour un total de 45 000 participations à des conférences, soit 3 conférences par participant en moyenne pour chaque salon. Plus de 300 conférences ont été organisées et nous sommes ravis de voir que quand quelqu’un s’inscrit à une conférence, cela a un effet bénéfique sur les autres organisateurs.”

Et c’est ici que réside tout le concept du “chasser groupé” et de l’événement “gagnant-gagnant” : co-organiser un salon, c’est amener des participants (et donc des leads) vers les conférences des autres organisateurs, mais aussi en recevoir des autres conférences.

La plateforme affiche également un taux de participation moyen aux conférences en ligne très supérieur à ce que l’on observe en général : 44 %, contre entre 30 et 35 % habituellement.

Mais si la croissance de Saloon se confirme jour après jour, c’est parce que les leads sont là, que les conférenciers sont satisfaits et donc, que les entreprises y trouvent un retour sur investissement favorable.

“Le ROI d’un Saloon est tellement plus intéressant que celui d’un salon classique qu’on en fait désormais presque chaque mois. Un mini investissement pour de grandes performances !” – Ophélie Tata de Cybercité

Au niveau des leads justement, Saloon offre des données détaillées sur les participants aux conférences : temps passé sur l’événement, questions posées, nom, prénom, entreprise, email et parfois même téléphone lorsque fourni.

Un atout de taille, mais peu surprenant venant de la part d’un outil de marketing digital B2B comme Plezi…

Le lancement d’une nouvelle version plus aboutie de Saloon pour aller plus loin (et plus vite)

Saloon avait été financé entièrement par Plezi lors du premier confinement mais bénéficie depuis peu d’une version payante pour aider les PME à organiser facilement des conférences encore plus rentables. Benoît Collet explique ce qui évolue avec cette nouvelle version, côté utilisateur : “Nous avons simplifié l’inscription aux webinars pour que l’accès aux conférences en ligne soit plus facile que cela n’a jamais été”.

La majorité des améliorations a été côté conférenciers, pour les rendre autonomes et toujours plus professionnels : “Nous avons créé une check-list exhaustive, les organisateurs n’ont plus qu’à se laisser guider, notamment avec des tutoriels pédagogiques. Nous nous positionnons vraiment comme un tiers de confiance.”

De nouvelles fonctionnalités sont apparues, les interfaces sont mieux conçues et optimisées, les pages sont plus agréables à parcourir et toute l’UX a été améliorée.

Aujourd’hui, Saloon est en passe de devenir une véritable plateforme de contenus d’expertise avec plus de 300 conférences dans de nombreux secteurs B2B : ressources humaines, marketing, énergie, etc. C’est donc là que l’entreprise porte ses prochaines innovations. “Le replay est un outil formidable bien souvent sous-exploité par les entreprises. Nous allons leur faciliter la vie dans son utilisation.”

Saloon se révèle donc être un outil à la hauteur des attentes des PME.

Plezi + Saloon, le combo gagnant ?

Alors que trop souvent on oppose l’événementiel et les salons au marketing digital, Plezi a voulu démontrer que les deux performent d’autant plus lorsqu’ils sont combinés. L’événement digital pour faire venir des leads, et un outil de marketing automation pour bien s’en occuper ensuite.

Profitez d’une offre spéciale limitée dans le temps : pour toute souscription à Plezi, bénéficiez d’une journée de conférences offerte via Saloon. Créez un événement avec d’autres entreprises de votre secteur pour générer des leads qualifiés simplement, ensemble.