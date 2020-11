Toute organisation qui mène une transformation (digitale, organisationnelle ou encore structurelle) se retrouve face à 3 grands obstacles :

La résistance au changement au sein des équipes

au sein des équipes Le manque d’adhésion des collaborateurs

des collaborateurs La difficulté à mesurer les résultats du projet

Pour résoudre avec succès ces grandes problématiques, la conduite du changement est une démarche essentielle qui doit être menée d’une main de maître.

Découvrez le guide pratique sur la conduite du changement de Lemon Learning, la plateforme qui facilite l’adoption des logiciels et applications en interne en simplifiant l’expérience utilisateur grâce à des guides interactifs contextualisés.

Mener de grandes transformations en interne ne doit plus être un fardeau

Vos équipes ont du mal à se familiariser avec de nouveaux processus métiers ?

Vos commerciaux n’exploitent pas pleinement toutes les fonctionnalités de votre CRM ?

Vous aimeriez mettre en place un nouvel intranet mais vous ne savez pas par où commencer ?

Vos problèmes sont hélas très courants. En effet, la transformation digitale (ou digitalisation) n’est pas qu’un processus technologique, informatique ou matériel. C’est un basculement culturel de l’entreprise, qui doit se défaire de certaines habitudes passées et adopter de nouveaux processus.

Du côté des collaborateurs, ces glissements organisationnels ne se passent pas toujours comme prévu : soit par manque de compréhension, soit par manque de pédagogie, soit par manque d’implication.

Quoi qu’il en soit, engager chaque collaborateur dans les changements de l’entreprise est la clé d’une transition réussie.

La bonne nouvelle liée au fait que de très nombreuses entreprises (TPE, PME comme multinationales) ont rencontré et rencontrent encore ces difficultés, c’est que cela signifie que des solutions existent, des solutions efficaces testées et approuvées pour des entreprises comme la vôtre.

Un guide complet, pratique et innovant pour enfin maîtriser les piliers de la conduite du changement

L’un des défis majeurs des entreprises est aujourd’hui de faire évoluer les compétences et les métiers dans un contexte de digitalisation qui s’accélère. Serez-vous à la hauteur ?

Dans ce guide pratique complet édité par Lemon Learning, vous apprendrez facilement et rapidement à :

Diagnostiquer le changement pour mieux le comprendre

le changement pour mieux le comprendre Accompagner, communiquer et former (le triptyque de la conduite du changement)

(le triptyque de la conduite du changement) Outiller et piloter votre conduite du changement de manière concrète

Certains éléments sont des fondamentaux dont aucune organisation ne saurait se passer sans risquer d’échouer : une méthodologie solide, une communication adaptée, un accompagnement de chaque instant, une capacité d’écoute réelle et sincère ou encore un réel effort d’interaction avec les collaborateurs.

Obtenez toutes les clés pour que mener le changement ne soit plus une contrainte mais une action fluide. Vous avez toutes les cartes en main pour en faire un succès et transformer votre organisation selon vos besoins. Pour cela, téléchargez gratuitement ce livre blanc édité par le spécialiste de l’adoption logicielle et de la conduite du changement en France, Lemon learning !