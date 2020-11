La situation que nous traversons actuellement ne laisse aucun doute sur le fait que l’avenir du travail se modèle sous nos yeux.

Les habitudes de travail des Français ne seront plus jamais les mêmes que celles que nous pouvions observer pré-crise sanitaire. Le contexte n’a jamais été aussi favorable au télétravail.

Pourtant, nous commençons à comprendre que cette forme de collaboration doit tout de même être encadrée pour être efficace.

SharePlace, la startup française qui a développé la première solution SAAS collaborative basée sur une intelligence artificielle, estime que le télétravail pourrait bien devenir la norme. Dans ce livre blanc, l’entreprise explique que les organisations montrent leur résilience et leur capacité à s’adapter à un modèle post-covid. Cependant, plusieurs complications voient le jour. La première est identifiée par de nombreux télétravailleurs : une difficulté à assurer la continuité des activités.

Pour SharePlace, il est important de se préparer à ces problématiques en donnant du sens au collaboratif et en choisissant les bons outils. Le décloisonnement de l’information est au centre des préoccupations des entreprises. Les plateformes collaboratives digitales mettent tous les acteurs sur un même pied d’égalité : les bonnes ressources sont allouées sur le bon projet, au bon moment.

De tels outils permettent notamment de créer une véritable culture d’entreprise ou encore de renforcer le sentiment de proximité entre les collaborateurs et les acteurs externes.

Dans ce livre blanc, vous découvrirez pourquoi le futur du travail doit s’appuyer sur les nouvelles technologies et notamment sur l’intelligence artificielle. L’IA combinée au savoir-faire des collaborateurs peut-être très puissante comme le rappelle SharePlace.

Une étude du cabinet McKinsey révèle ainsi que l’on passe 60% de notre temps à organiser notre travail et seulement 40% à le réaliser, une preuve de plus que l’intelligence artificielle peut nous aider à aller plus loin.

Les nouvelles technologies peuvent avoir un rôle particulièrement intéressant sur les missions dont les collaborateurs se plaignent. Vous êtes recruteur ? Imaginez qu’une IA puisse passer en revue des centaines de CV ? Vous êtes commercial ? Un voicebot pourrait bien devenir votre meilleur allié pour router correctement les appels entrants ou établir des devis…

Vous découvrirez plus longuement dans ce livre blanc comment les entreprises peuvent se servir des nouvelles technologies pour imaginer le futur.