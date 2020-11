Vous êtes nostalgiques du bon vieux moteur de recherche de Google des années 2010 ? L’extension Simple Search est faite pour vous. Développée par The Markup, celle-ci vous permettra de profiter des résultats de recherche bruts, directement tirés du PageRank, en vous dépolluant de tous les panneaux de mise en avant des services Google.

Le moteur de recherche de Google a évolué, mais peut-être pas dans le bon sens

En deux décennies d’existence, le moteur de recherche de Google a largement évolué, parfois au détriment de ses utilisateurs. Alors qu’à ses débuts l’outil souhaitait vous « amener au bon endroit aussi rapidement que possible » selon les mots de Larry Page, il semble évident qu’aujourd’hui, c’est tout l’inverse. Google met tout en oeuvre pour vous garder le plus longtemps possible sur ses services avec pléthore de panneaux, de widgets et d’onglets.

Dans une étude publiée en juillet dernier par TheMarkup, on découvrait ainsi que Google monopoliserait 41% de la première page de résultats sur son moteur de recherche. Si cette pratique peut être perçue comme déloyale pour les plus petites entreprises, elle s’avère également gênante pour les utilisateurs qui, au lieu de tomber directement sur les informations qui les intéressent, se retrouvent noyés par les mises en avant des services et produits Google.

Pour remédier à cela, TheMarkup a créé Simple Search, une extension qui vous permet de retrouver le Google Search des années 2010, celui qui ne mettait en avant que les résultats de recherche les plus pertinents.

Comment fonctionne Simple Search ?

Simple Search est disponible sur les navigateurs Google Chrome et Mozilla Firefox. Elle fonctionne aussi bien pour le moteur de recherche de Google, que pour celui de Bing. Une fois téléchargée et installée, l’extension fera apparaître une fenêtre en transparence, au-dessus des résultats de recherche classiques. Dans celle-ci, vous ne verrez apparaître que les résultats « purs » correspondant à votre requête. Notons qu’il vous sera possible de la fermer à tout moment, pour retourner à la page Google originale.

Comme l’expliquent ses créateurs, Simple Search vous permettra « de revenir à une époque où la recherche en ligne fonctionnait un peu différemment. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de cliquer sur les « liens bleus » pour obtenir des informations liées à votre recherche – Google vous donne ce qu’il juge important dans des boîtes d’informations tirées d’autres sites web ». Alors, prêts à retourner dans le bon vieux temps ?