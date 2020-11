Le constat est le même pour de nombreuses agences, les budgets des clients sont globalement revus à la baisse à cause de la crise que nous traversons. L’économie est tendue et comme l’explique Gabriel Dabi-Schwebel, fondateur de l’agence 1min30 : “depuis la rentrée c’est très mou, les clients qui nous contactent ont des enveloppes réduites ou font des demandes sur les budgets 2021”.

Avec ce nouvel ouvrage, Gabriel Dabi-Schwebel fait état des limites de l’inbound marketing et mise sur un nouveau modèle pour permettre la génération de leads : l’acquisition strategy design.

Une approche systémique que Gabriel Dabi-Schwebel définit comme : “une nouvelle technique marketing qui permet de sélectionner les leviers les plus adaptés au client. L’aspect innovant de cette méthodologie est de s’appuyer sur une compréhension fine du parcours d’achat. Du moment où il identifie un problème, jusqu’au moment où il choisit une solution pour acheter. Si on devait faire une comparaison, je dirais que le persona est une photo statique tandis que le parcours d’achat est une vidéo en capacité de nous aider à construire des plans d’action”.

Un livre rempli de fiches pratico-pratiques qui permet de se plonger dans la méthodologie proposée par le fondateur de l’agence 1min30. Des ateliers pour se poser les bonnes questions sur les parcours d’achat, une matrice d’acquisition, etc. L’équipe a aussi cartographié les différents leviers d’acquisition qui peuvent donner des idées aux futurs lecteurs. C’est une vision complète qui sort des carcans habituels que sont le growth marketing ou l’inbound marketing.

Gabriel Dabi-Schwebel milite pour briser les silos au sein des entreprises et réconcilier le marketing et les sales. Beaucoup d’équipes ne sont pas alignées entre elles. C’est un réel défi de les faire fonctionner ensemble. L’alignement marketing communication vente n’est pas si simple à obtenir. Selon le fondateur de l’agence 1min30, les organisations doivent avancer dans la même direction pour se concentrer sur l’essentiel : le parcours d’achat client et définir une vision commune. Un seul plan commun avec l’objectif d’acquérir de nouveaux clients. L’acquisition strategy design permet justement cette vision.

Les leviers d’acquisition sont multiples en 2020… Pourtant, il est important de se poser les bonnes questions. Pourquoi investir tel ou tel canal de diffusion ? Tout l’enjeu de la démarche développée par Gabriel Dabi-Schwebel est de bien comprendre la démarche du client. Un flyer peut être plus pertinent qu’une campagne TikTok. Il faut se concentrer sur son client et uniquement sur son client et adapter sa stratégie en fonction de son parcours d’achat. Vous en saurez plus en consultant le livre de l’agence 1min30.