Sur les réseaux sociaux, avoir une photo de profil est indispensable. Sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore Twitter et même Gmail, la photo de profil est primordiale et permet de donner un aperçu de qui on est, à qui l’on s’adresse ! De plus, d’après une étude, les profils avec une photo reçoivent en moyenne 14 fois plus de vues que les profils sans photo. Seulement prendre/retoucher une photo de profil, c’est tout un art et tout le monde n’a pas les compétences pour avoir THE PHOTO.

Profile Pic Maker est un outil gratuit qui permet d’obtenir une photo de profil « awesome » à partir de n’importe quelle photo. L’outil est utilisé par plus de 60 000 personnes dans le monde et plus de 3 millions de photos de profil ont été générées.



Un arrière-plan supprimé pour laisser place à la créativité !

Le fonctionnement de Profile Pic Maker est simple. Il faut dans un premier temps importer une photo au format .jpg. Ensuite, l’outil va générer plusieurs photos. Il va commencer par supprimer automatiquement l’arrière-plan. Pour finir, plusieurs photos sont générées avec des effets et filtres différents. Il suffit de faire son choix et télécharger la bonne photo ! À noter, l’outil précise que toutes les photos sont automatiquement supprimées avoir été utilisées. Il est possible de zoomer un peu plus sur le visage, de recadrer la photo, modifier la couleur des arrière-plans proposés…

Concrètement Profile Pic Maker permet de supprimer automatiquement l’arrière-plan d’une photo et de manière précise. Des filtres sont ensuite appliqués à la photo qui se décline en plusieurs versions. Ces modifications permettent d’après l’outil d’obtenir plus de likes, de vues ou encore d’abonnés !

Dans les prochaines semaines, une application mobile devrait voir le jour.