Netflix est l’un des exemples à suivre en matière de service de vidéo par abonnement. Grâce à des séries cultes, une communication bien ficelée, le service dispose aujourd’hui de millions de clients dans le monde. Seulement voilà, Netflix, c’est Netflix. Développer une marque via le contenu vidéo est une bonne stratégie, cependant il faut proposer du contenu pertinent et monétiser ces dernières facilement, sans dépendre d’algorithme…

Odeum est une solution complète pour lancer un service de vidéo par abonnement, publier et distribuer des vidéos avec des applications personnalisées sur toutes les grandes plateformes ! Une alternative à des outils comme Vimeo OTT, Uscreen ou encore Muvi. Un outil pratique pour ceux qui donnent des cours en ligne, les sportifs, ou encore les créateurs de contenu prêts à monétiser leur vidéo par des abonnements !

Une chaîne entièrement personnalisée à l’image d’une marque

Une fois connecté à l’outil, le lancement demande trois grandes étapes :

ajouter du contenu : télécharger les vidéos, créer des playlists et ajouter des ressources

brander sa chaîne : télécharger le logo et des images, choisir les couleurs, ajouter le message marketing

préparer la distribution du contenu : définir le prix de l’abonnement, configurer les applications, choisir le forfait Odeum

Odeum offre beaucoup d’outils, dont la possibilité de créer et personnaliser la page d’accueil d’un site. La partie contenu, permet de télécharger toutes les vidéos et descriptions qui devront apparaître ou être accessible aux abonnés. Chaque vidéo peut inclure un lien vers une ressource ou un fichier PDF. Pour chaque vidéo téléchargée, Odeum fournit des statistiques détaillées, comme la durée de visionnage, le nombre total de vues ou encore les revenus générés par les abonnements.

Des applications personnalisées sur chaque plateforme

Les vidéos peuvent être organisées en playlist, chaînes… C’est dans cette section qu’il est possible de proposer des vidéos gratuitement pour attirer de nouveaux abonnés.

Dans l’onglet « Promote & Communicate », certaines vidéos peuvent être mises en avant via des notifications push, des codes promos… Le mail de bienvenue peut également être personnalisé.

L’onglet « Distribution » permet de définir les différents abonnements et configurer les plateformes sur lesquels les applications natives seront lancées comme iOS, Android, Apple TV, Android TV, Roku, Amazon Fire, ou encore les navigateurs web.

Odeum est un outil payant proposé en promotion et à vie via Appsumo. L‘offre Single à 99 dollars au lieu de 9990 dollars permet de profiter d’une chaîne et de 10 heures de stockage vidéo par chaîne. Double permet d’avoir 2 chaîne pour 198 dollars. Enfin l’offre Multiple offre 3 chaînes et 10 heures de stockage par chaîne soit 30 heures pour 297 dollars au lieu de 11 999 dollars.

