Walmart vient d’annoncer un énième partenariat pour étudier de nouvelles manières de livrer ses produits. L’entreprise élue s’appelle Cruise, elle est spécialisée dans les véhicules électriques autonomes et son QG est basé à San Francisco.

Après avoir lancé la livraison de courses en 2 heures maximum au mois d’avril, qui est désormais étendue à plus de 2 800 magasins aux États-Unis, Walmart continue ses efforts pour innover dans le domaine de la livraison de biens. Dans un communiqué, le géant du retail a annoncé qu’il allait effectuer un nouveau test à Scottsdale, une banlieue de Phoenix dans l’État de l’Arizona :

« Dans le cadre de ce projet pilote, qui débutera au début de l’année prochaine, les clients pourront passer commande auprès de leur magasin local et se faire livrer sans contact par l’intermédiaire d’une des voitures autopropulsées entièrement électriques de Cruise. La technologie qui a le potentiel non seulement d’économiser du temps et de l’argent aux clients mais aussi d’aider la planète est une technologie que nous voulons mieux connaître ».