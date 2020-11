Pour poster sur les réseaux sociaux, illustrer un site, un article de blog ou encore une présentation ou bien une boutique e-commerce, il est important d’avoir des fonds originaux ! Cependant, la recherche de ces derniers nécessitent du temps et il faut également faire preuve de créativité. Plusieurs outils ont déjà été présenté pour créer des arrière-plans originaux, à partir de formes.

PatternPad est un éditeur qui permet de concevoir de beaux motifs à partir de variations infinies. L’outil est encore en version bêta et offre déjà de nombreuses possibilités. Comme l’explique le créateur de Pattern Pad, Thomas Haustein, d’autres fonctionnalités sont à venir, ainsi que de nouveaux motifs.

Des fonds avec motifs uniques, avec des centaines de variations

La prise en main de l’éditeur de PatternPad est très simple. Une fois dessus, l’écran se présente de la manière suivante : à gauche le motif géométrique, à droite les paramètres. Il est ainsi possible de modifier les couleurs d’avant-plan et celle d’arrière-plan. Ensuite, la taille de l’image peut être personnalisée, à savoir le nombre de ligne et de colonnes. Pour finir, plusieurs styles de motifs sont proposés : 12 templates avec des cercles, des triangles, des arcs etc ou bien un motif à personnaliser. Pour modifier le motif, il faut changer, l’espace, l’arrière-plan, la densité, choisir la forme …

Les avantages de Pattern Pad sont les suivants : la création d’un design prend seulement quelques minutes et permet de gagner du temps et de l’argent ! L’outil permet de créer des millions de variations d’un même motif, en changeant une couleur, l’espacement… Enfin, tous les motifs créés peuvent être exportés en SVG pour être utilisés n’importe où.

Parmi les premiers retours des utilisateurs on peut noter que l’outil est « pratique et bien implémenté ». D’autres ajoutent « certains motifs sont beaux ». PatternPad est d’ailleurs un outil entièrement gratuit.