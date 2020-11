Les podcasts continuent de faire les beaux jours des géants du streaming. À tel point que Spotify envisagerait de lancer une offre d’abonnement payant spécialement réservée à ce format audio qui a le vent en poupe.

Spotify, vers un abonnement réservé aux podcasts ?

C’est sur Twitter que le journaliste Andrew Wallenstein a partagé les captures d’écran d’une enquête menée par Spotify et à laquelle il a participé. On peut y constater que le géant du streaming suédois cherche à connaître l’avis de ses utilisateurs quant aux prix et aux avantages proposés par plusieurs offres premium réservées aux podcasts.

Sure looks like ⁦@Spotify⁩ is considering launching a premium podcast plan based on the survey I was prompted to fill out when I opened its app this morning… pic.twitter.com/6XjsWC79sn — Andrew Wallenstein (@awallenstein) November 6, 2020

La moins chère des offres proposées serait disponible au prix de 3 dollars par mois et permettrait d’accéder à des contenus exclusifs, mais avec des publicités. La formule la plus chère qui serait affichée à 8 dollars par mois, en revanche, n’aurait plus de publicités et permettrait d’accéder à « des contenus originaux de haute qualité ». Aucune de ces deux offres n’inclurait un accès au catalogue musical de Spotify.

Le service suédois a réagi à la nouvelle en affirmant effectuer « fréquemment des enquêtes dans un effort d’améliorer [son] expérience utilisateur », mais a affirmé n’avoir « aucune nouvelle à communiquer sur [ses] plans futurs » pour le moment.

Un format d’avenir

Pour le géant suédois, il ne fait aucun doute que le podcast est un format d’avenir : au quatrième 2019, les écoutes de podcasts sur Spotify ont augmenté de 200% et les revenus publicitaires de ce format devraient atteindre le milliard de dollars en 2021 (toutes plateformes confondues) selon les prévisions.

Autant de raisons qui poussent la firme à multiplier les outils et les nouveautés autour de celui-ci. Récemment, elle a par exemple entrepris des tests pour des votes in-app pour rendre les podcasts plus interactifs et a également permis à ses créateurs des musiques dans leur intégralité au sein de leurs émissions.

Plus encore, en début d’année, le géant suédois a racheté The Ringer pour étoffer son offre de podcasts et a également amorcé des changements de design pour mieux les mettre en avant au sein de sa plateforme. Ainsi, un abonnement exclusivement réservé à ce format serait finalement une continuité logique. Affaire à suivre !