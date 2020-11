Le 9 novembre, OVH a partagé, via un communiqué de presse, un partenariat stratégique dédié au cloud signé avec Google. Le français compte notamment sur une technologie appartenant à l’américain pour compléter son offre. À terme, l’objectif de OVHcloud est de proposer aux organisations européennes une solution alternative, permettant d’accélérer leur transformation dans le cloud.

OVHcloud et Google Cloud s’allient pour proposer une offre innovante

Comme le précise OVH dans son communiqué, “ce partenariat vise à apporter aux organisations européennes des technologies de pointe, reposant sur une infrastructure de confiance, pour répondre à leurs besoins croissants en matière de contrôle strict de leurs données, de sécurité, de transparence et de confidentialité”.

Concrètement, OVHcloud a aujourd’hui l’ambition de proposer sa nouvelle offre Hosted Private Cloud, hébergée sur sa propre infrastructure, gérée en Europe. L’objectif du partenariat est que l’offre soit compatible avec les technologies open source, tout en alliant la technologie de Google Cloud : Anthos. Cette dernière sera partagée avec OVH, alors même que l’américain décidait de l’ouvrir aux opérateurs il y a quelques mois.

Ce projet, les deux entreprises l’ont développé pour répondre à la demande des organisations et décideurs publics. Ces derniers ont en effet mis en avant la nécessité de protection de leurs clients par les fournisseurs cloud. OVHcloud et Google Cloud proposent ainsi et désormais un partenariat dont le coeur est composé de l’open source, de la transparence, de l’interopérabilité, et la réversibilité.

Répondre aux exigences croissantes de l’Europe

Comme le précise Michel Paulin, le directeur général d’OVHcloud, l’entreprise est fière de “s’associer à Google Cloud pour fournir conjointement des solutions innovantes qui répondront aux exigences croissantes de l’Europe en matière de souveraineté des données”.

Du côté de Google Cloud, le CEO Thomas Kurian s’est dit « enchanté de signer ce premier partenariat”. Pour lui, le projet vise à comprendre les besoins de ses partenaires, mais aussi ceux des décideurs publics en Europe, afin de leur proposer la solution la plus adaptée possible. Cette solution comprendra les notions de confiance, d’innovation, de collaboration, de transparence, et de responsabilité environnementale. Des valeurs phares ces dernières années.