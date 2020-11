Les outils pour organiser des visioconférences sont aujourd’hui nombreux et de plus en plus utilisés avec la crise de la COVID-19 ! Avec le confinement, de nouveaux acteurs ont fait leur apparition pour rivaliser avec les poids lourds du marché comme Zoom, Teams, Google Meets etc. D’une manière générale, les outils pour la vidéoconférence sont tous plus ou moins similaires, avec cependant un branding différent ou encore une position des boutons différentes.

Vowel est un outil qui veut faire la différence en améliorant les visioconférences ! Pour cela Vowel propose un outil collaboratif qui rend les rendez-vous plus productifs avec notamment une transcription instantanée de chaque réunion une gestion de l’écho pour que le son soit bon ou encore en s’intégrant avec de nombreux outils. Vowel est un peu comme Slack, où les utilisateurs peuvent planifier, organiser, enregistrer et transcrire une réunion.



Un outil plus complet que Zoom

Vowel part du principe que les outils traditionnels, permettent uniquement de voir les autres personnes. Il faut aller plus loin que la simple vidéoconférence. Pour cela, Vowel enregistre et transcrit automatiquement la réunion en temps réel. Ainsi, les participants peuvent participer à la discussion au lieu de prendre des notes inlassablement.

Un espace de travail partagé est disponible à l’écran, permettant de créer un agenda interactif, assigner des tâches, marquer des notes importantes… Par exemple, il est possible d’identifier une personne dans le chat, même si cette dernière ne participe pas à la visioconférence, afin qu’elle soit notifiée d’une action à mener ou réagisse à des idées ! Vowel propose une barre de recherche, qui avec simplement un mot clé permet de retrouver la phrase si importante prononcée lors d’une réunion il y a deux semaines

Vowel est un outil qui fonctionne directement dans le navigateur. Il n’est donc pas nécessaire de télécharger quelconque logiciel pour s’en servir. Par ailleurs, Vowel s’intègre avec plusieurs outils comme Slack, Google Agenda etc… Une vidéoconférence peut d’ailleurs être débutée directement via Slack.

Vowel est donc pratique pour faire des brainstormings à 100%, sans se préoccuper de qui prend des notes etc.