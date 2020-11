Comme vous avez pu le constater, depuis quelques années le smartphone est devenu le support de connexion favori des Français. 75% d’entre nous sommes équipés d’un téléphone intelligent qui nous permet de naviguer sur le web ou de télécharger des applications.

Comment améliorer son taux de rétention ?

Ce que vous ne savez peut-être pas c’est que 87% du temps passé sur smartphone est consacré aux applications mobiles.

Eh oui, ça fait beaucoup et ce n’est pas anodin. Dans le dernier livre blanc d’Ad4Screen, on comprend mieux l’importance du smartphone pour les e-commerçants quand on lit que 65% des parcours d’achat commencent sur mobile.

Ad4Screen, agence média et marketing française 100% mobile, vous aide à comprendre dans ce livre blanc comment maximiser vos taux de fidélisation et de rétention sur votre application mobile. Pour bien comprendre de quoi il s’agit, il est important de rappeler précisément ce qu’est le taux de rétention : il s’agit d’un indicateur pour mesurer la fidélité des utilisateurs par la fréquence d’usage de l’application mobile. Le calcul de ce taux est primordial pour connaître avec précision l’engagement de votre communauté et tout faire pour le maximiser.

Fidélisation ou acquisition ?

On oppose généralement l’acquisition à la rétention. Ces deux techniques permettent de maximiser les bénéfices d’une entreprise mais n’ont pas les mêmes coûts. Les experts d’Ad4Screen vous expliquent dans ce livre blanc que l’acquisition coûte cinq fois plus cher que la fidélisation d’un client existant. Les chiffres le prouvent : le taux de réussite d’une vente à un client existant est de 60 à 70% contre 5 à 20% pour un nouveau client…

Pour jouer sur cet aspect fidélisation, vous avez plusieurs possibilités que vous découvrirez en intégralité dans ce livre blanc. Dans les grandes lignes, vous pouvez : faire de l’app retargeting, du M-CRM, ou du push notifications. Prenons simplement l’exemple de l’app retargeting. On sait aujourd’hui que seulement 25% des installations se transforment en utilisateurs actifs.

L’app retargeting doit vous permettre d’activer les 75% restants. Pour cela il va falloir identifier les utilisateurs “perdus” et automatiser vos relances. Vous pourrez par exemple cibler vos prospects chauds avec leurs paniers abandonnés et ainsi améliorer votre taux de conversion. Toutes les informations pour y parvenir sont dans le livre blanc d’Ad4Screen à télécharger gratuitement !