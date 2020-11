En UX design, il y a plusieurs éléments essentiels, parmi lesquels on peut citer le task flow, le site flow ou encore le user flow. Le terme user flow est courant et désigne les actions que l’utilisateur va réaliser à travers une application. Différents users flows sont en général définis, car il n’existe pas un parcours utilisateur tout tracés ! Ainsi, les UX Designers peuvent anticiper les comportements des utilisateurs. Au moment de lancer une application, il est intéressant de s’inspirer de user flow existants et performants pour créer le sien.

C’est ce que propose UXArchive, qui se définit comme la plus grande bibliothèque de user flows mobile. L’outil est entièrement gratuit et propose plus de 1000 flux, provenant de quasiment 200 applications avec près de 12 000 étapes. Cependant, pour pouvoir accéder à la bibliothèque, il faut créer un compte avec son adresse mail et un mot de passe. L’outil s’appuie sur les applications populaires du monde entier.



Pour une expérience utilisateur toujours plus performante

La navigation sur UXArchive se fait de plusieurs manières. La première consiste à recherche le nom d’une application directement dans la barre de recherche. Si on prend l’exemple d’Instagram par exemple, une brève présentation de l’entreprise est donnée. Ensuite, plusieurs flux sont disponibles comme par exemple « supprimer un post », « tagger », faire une recherche etc. Pour illustrer les différents parcours des captures d’écran sont présentes, ainsi que les grandes étapes pour réaliser ces derniers. Les différents flux peuvent être partagés sur Twitter, par lien, téléchargés ou encore intégrés. En fonction des applications, il est possible de remonter dans le temps et découvrir les versions antérieures.

Il est également possible de faire une recherche directement par la page d’accueil et en fonction des flux : ajouter, réserver, supprimer, créer, se connecter, se déconnecter, s’enregistrer, acheter …. Une fois le flow sélectionné, plusieurs exemples d’applications avec le parcours en question sont présentées.