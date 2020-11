Netflix a annoncé une nouvelle fonctionnalité “Netflix Direct”, qui fait office de télévision. Elle est testée depuis le 5 novembre 2020, uniquement en France. Pour l’instant, cette nouveauté ne fonctionne que sur un ordinateur portable. Netflix France se veut différente du service traditionnel, en proposant des contenus en continu à regarder, comme à la télévision.

« En France, où la consommation de télévision traditionnelle est très populaire, de nombreux spectateurs aiment l’idée de programmation qui évite de devoir choisir ce qu’ils vont regarder » explique Netflix France à Frandroid.

Cette nouvelle fonction Direct permet de “regarder des programmes définis, à toute heure de la journée”, en faisant concurrence à la télévision linéaire, qui perd de son audience, notamment chez le jeune public. En effet, selon une étude, la SVOD, dont le champion incontestable est Netflix, occupe 80,5% du marché audiovisuel et a atteint un chiffre d’affaires record de 689 millions d’euros sur les 7 premiers mois de l’année. Une croissance de 52% comparé à l’an dernier.

La fonctionnalité Direct se trouve en haut à droite de l’écran, où il y aura, par la suite, le programme de la journée sera affichée. Par exemple, le 5 novembre 2020, Netflix France a déroulé des épisode de La Révolution, quelques épisodes de la série originale Mortel, suivi de 4 épisodes du documentaire sur l’affaire le petit Grégory, avant d’enchaîner sur la nouvelle série française Family Business. Tous les abonnés de la plateforme auront accès au Direct d’ici le 2 décembre. Pour l’instant, la fonction ne marche que sur l’application mobile. Il n’est pas possible de remonter en arrière ni de mettre sur pause. Il est toutefois possible de modifier la langue, et d’ajouter des sous-titres.

Cette nouvelle fonction pourrait permettre à Netflix de faire d’une pierre deux coups, notamment en ciblant plus précisément les attentes des Français quant contenus qu’ils regardent le plus, tout en créant en amont des contenus mieux adaptés à leurs goûts. Bien que cette nouveauté plaise à certains, cela va de soi que le nouveau “Netflix français” Salto grince des dents, quelques jours après son lancement le 20 octobre dernier.