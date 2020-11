Depuis plusieurs mois maintenant, les appels sur Zoom sont devenus incontournables. Alors que l’outil a récemment déployé le chiffrement de bout en bout, plusieurs outils se sont développés depuis le début de la crise de la COVID-19, afin de rendre Zoom plus performant. On peut par exemple citer, Perfect Recall : pour prendre des notes durant les calls Zoom, ZmURL pour facilement organiser des événements en ligne sur Zoom ou encore Zoom Exotic pour ajouter des arrière-plans vidéo !

Aujourd’hui, c’est Grain qui est mis en avant. Un outil disposnible sur le Web, Mac et Windows, qui facilite l’enregistrement, la transcription et le partage des meilleurs moments des appels vidéo Zoom. L’outil est déjà adopté par des grandes entreprises comme Zapier, Slack, InVision, dans les services marketing les équipes produit ou encore dans le secteur de l’éducation.

 Une nouvelle manière de collaborer

Grain fonctionne très simplement. Il suffit d’enregistrer l’appel via Zoom, pour que l’ensemble de la conversation soit transcrite. Pour faire ressortir un moment clé, il suffit de surligner un passage important. Le highlight peut alors être partagé facilement via un simple lien sur Slack, Notion, Medium, par mail etc ou bien sauvegarder.

L’idée étant d’aller à l’essentiel en ne montrant/partageant que les informations clés, les plus pertinentes. Grâce à Grain, il n’est plus nécessaire de prendre des notes en temps réel de tout ce que la personne dit.

Cependant, Grain offre la possibilité à n’importe quel utilisateur de prendre des notes en live, à des moments bien précis de l’appel vidéo. Un highlight peut même être créé directement depuis le bloc-notes Grain.

Pour les retours clients par exemple, Grain permet de partager les aspects négatifs, qui sont expliqués plus clairement que via un simple mail ou lors d’un call. En quelques instants tous les membres de l’équipe peuvent saisir le problème et améliorer le produit ou le service en fonction des retours client !

Grain est un outil freemium. Une offre gratuite est disponible à vie et permet 15 enregistrements par mois. L’offre Pro à 12 dollars par mois offre 30 enregistrements transcrits et l’offre à 36 dollars propose toutes les fonctionnalités de Grain en illimité.