En cette période de crise mondiale exceptionnelle, liée à la COVID-19, le QR Code a fait son retour dans divers établissements. Quand les restaurants étaient encore ouverts, nombreux sont ceux à avoir fait le choix de remplacer les cartes papiers, par ces petits autocollants, collés sur les tables. En un scan avec l’appareil photo de son téléphone, la carte apparaît comme par magie ! Autre situation, à Moscou en mars dernier, des QR codes ont été installés pour limiter les sorties.

Link to QR est un outil gratuit accessible en ligne et qui permet de créer des QR Codes à télécharger très facilement. Ces derniers peuvent être personnalisés, comme la couleur, la taille ou encore la bordure. L’outil a été développé par Alex Bas, afin de faciliter la création des QR Code.

Un QR code en quelques secondes !

Créer un QR code peut sembler technique pour des personnes qui ne sont pas très tech ou alors de la « vieille école » et pourtant. Avec Link to QR, il suffit de sélectionner l’URL vers laquelle le QR Code doit renvoyer. Puis de personnaliser la couleur du QR Code avec soit l’une des couleurs proposées, soit un code HEX personnalisés. Il est également possible de modifier la bordure plus ou moins épaisse du QR code ainsi que sa forme (arrondie ou carrée). Grâce à l’option texte, du texte peut apparaître (on non) en dessous du QR code. Enfin la taille du QR code peut être modifiée, tant que la forme reste carrée. Une fois le QR code prêt, ce dernier est téléchargé au format PNG ou peut être partagé sur les réseaux sociaux.

Dans la prochaine version de l’outil, il devrait être possible de télécharger le QR Code au format SVG et d’utiliser l’outil comme une API.

Link to QR présente l’avantage d’être gratuit et contrairement à d’autres sites de ne pas être rempli de publicités qui s’affichent partout et ne facilitent pas du tout la création du QR code !