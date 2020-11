En Chine, une imitation du jeu phare de cette fin d’année, Among Us, se classe en top des téléchargements sur l’App Store devant les productions du géant Tencent.

Among Us, mais à l’époque médiévale

Développé par l’éditeur américain InnerSloth et sorti en 2018, Among Us a largement gagné en popularité cette année alors que l’industrie du jeu vidéo a explosé suite aux mesures de confinement entreprises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Le jeu, jouable sur mobile et sur PC, est un véritabl carton de cette fin d’année, et a même permis à Twitch de battre un record lorsque la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez a fait une partie en live sur la plateforme.

En Chine, Among Us se classe à la 10e position des téléchargements de jeux dans l’App Store. Il n’est en effet disponible qu’en anglais, espagnol, russe, coréen et portugais, la langue étant un grand frein pour les Chinois qui favorisent des titres accessibles dans leur propre langage. C’est notamment pour cette raison que Werewolf Among Us, développé par un studio chinois peu connu baptisé Shenzhen Youliang Technology, est en pôle position dans le classement des jeux gratuits sur l’App Store dans l’Empire du Milieu.

Lancé le 28 octobre 2020, il surclasse d’ores et déjà Honour of Kings et Peacekeeper’s Elite, les jeux de Tencent, le géant du jeu vidéo en Chine. S’il est très similaire au Among Us original, l’action se déroule à l’époque médiévale et non pas dans un vaisseau spatial.

Les imitations de jeux sont communes en Chine

Les imitations de jeux connus sont légion en Chine, où les titres occidentaux sortent souvent avec beaucoup de retard ou ne sont tout bonnement pas disponibles. Si la réglementation empêche les éditeurs de réutiliser des personnages et l’histoire d’une œuvre, le gameplay, lui, n’est soumis à aucun droit d’auteur. D’ailleurs, Honour of Kings est très grandement inspiré de League of Legends. Space Kill, jeu se classant actuellement à la 11e place des jeux les plus populaires sur l’App Store chinois, est également une imitation d’Among Us, souligne le South China Morning Post.

Pour rappel, le gaming est incroyablement populaire en Empire du Milieu, et générera 40,85 milliards de dollars dans le pays pour l’année 2020 seulement. La Chine est d’ailleurs le leader mondial dans ce domaine, loin devant les États-Unis qui occupent la seconde place.