Pour la première fois de son histoire, Snapchat permet à ses créateurs d’afficher publiquement leur nombre d’abonnés sur leur profil, rapporte Tubefilter ce mardi 3 novembre 2020. Un changement qui pourra s’avérer particulièrement utile pour les influenceurs.

Sur Snapchat, les créateurs de contenus auront désormais la possibilité d’afficher (ou non), leur nombre d’abonnés directement sur leur profil. Interrogé par The Verge, un porte-parole du réseau social jaune a expliqué la mise en place de cette option : « Nous avons écouté les retours de notre communauté de créateurs, et beaucoup d’entre eux ont exprimé leur intérêt à avoir la possibilité de montrer que leur communauté Snapchat s’agrandit ».

Le petit fantôme a également ajouté avoir compris que tous les créateurs « n’avaient pas envie de rendre cette donnée visible à leurs fans. C’est pourquoi, les créateurs peuvent choisir d’activer ou désactiver l’affichage de cette donnée depuis leurs paramètres ».

Certains des plus grands créateurs de contenus et influenceurs américains ont déjà activé cette option. C’est notamment le cas de Kylie Jenner (36,4 millions d’abonnés), David Dobrik (6,8 millions d’abonnés) ou encore Charli d’Amelio (13,7 millions d’abonnés).

Kylie still might be the most followed person on Snapchat, by far? pic.twitter.com/SUaU52nO8G

— Mike Metzler (@MTZLER) November 3, 2020