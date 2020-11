Lorsqu’on lance un site web ou un produit, tout n’est pas parfait. Pour réaliser des améliorations, les retours utilisateurs sont essentiels. Cependant, obtenir ces derniers peut parfois être un vrai parcours du combattant. Qui contacter, quand les contacter, de quelle manière etc ? Pour garder une trace de cet échange, les appels vidéos sont pratiques.

Axel Thomson a lancé Ribbon. Une plateforme intuitive qui permet aux personnes créant des sites internet, d’obtenir facilement des retours d’utilisateurs sous forme d’interviews vidéo à la demande et instantanées. Pas besoin de prendre rendez-vous avec une personne. Grâce à une simple ligne de code, le détenteur du site peut lancer un appel vidéo. Ribbon est par ailleurs une plateforme entièrement gratuite.

Des appels instantanés, déclenchés par les créateurs

Ribbon s’installe sur n’importe quel site à partir d’un script. Le script consiste en une ligne de code à ajouter dans le code HTML d’un site. Une fois le script installé, le détenteur du site peut lancer un chat vidéo avec n’importe quel utilisateur du site.

Pour lancer une conversation vidéo, il suffit dans le backoffice de Ribbon de cliquer sur le bouton « Start Video Call ». Quand une personne recharge le site, une pop-up apparaîtra permettant à l’utilisateur de rejoindre le chat vidéo. Ribbon permet ainsi de réaliser des entretiens vidéo à distance, très rapidement. Il est possible d’obtenir rapidement les réactions des utilisateurs afin de valider le concept ! Des fonctionnalités vont être ajoutées à l’outil comme le partage d’écran ou encore le revisionnage des entretiens ou encore la planification d’appels.

Ribbon évite ainsi la phase d’envoi d’emailing pour caler des entretiens, qui parfois ne mènent à rien ou encore le temps passé sur des enquêtes ou des analyses pour obtenir des retours constructifs. Grâce à Ribbon, les feedbacks sont obtenus en live, et peuvent être revus à tout moment.

L’outil peut être utilisé gratuitement. Il existe également deux offres payantes, offrant plus d’interviews utilisateurs par mois. Une formule à 39 dollars par utilisateurs mois permettant de réaliser 25 interviews et une autre à 599 dollars par utilisateurs et par mois, offrant un nombre illimité d’entretiens.