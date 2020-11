Avec le confinement, nombreux sont les internautes qui passent plus de temps sur Facebook. Bonne nouvelle pour ceux qui le font depuis iOS, ils vont pouvoir préserver leurs yeux avec l’arrivée d’un mode sombre. Annoncé en juin 2020, et plus d’un an après qu’Apple ait introduit cette fonctionnalité avec iOS 13, le dark mode est enfin disponible sur les applications pour iPhone et iPad.

Le mode nocturne n’est aujourd’hui pas accessible à tous les utilisateurs d’iOS. Pour y avoir accès, il faut posséder la dernière version de l’application Facebook, et vérifier, au petit bonheur la chance, si dans les “Paramètres et confidentialité” le “mode sombre” s’affiche.

Pour son annonce, Facebook a fait appel à la développeuse Jane Manchun Wong pour réaliser une vidéo en collaboration, afin de promouvoir son mode sombre :

Si l’option n’y est pas, c’est que l’internaute ne fait pas partie des heureux élus de Facebook. L’entreprise n’a pas communiqué sur comment les utilisateurs sont choisis. Il se peut que cela soit géographique, la rédaction du Siècle Digital n’a pas pu vérifier. D’après Mac Rumors, la majorité des personnes ont accès au dark mode.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙 You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020

Le dark mode existe déjà depuis 2019 sur Messenger, Instagram, et Whatsapp. Depuis mars 2020, la version de Facebook disponible sur ordinateur en est également dotée. Le mode nocturne se désactive aussi facilement qu’il s’active. Les utilisateurs peuvent ainsi adapter la couleur de l’interface de l’application Facebook à leur environnement. Pour ceux qui utilisent le mode sombre d’iOS en automatique à la tombée de la nuit, celui de Facebook peut suivre le même automatisme.

Facebook n’est pas le seul à proposer des interfaces adaptées à la luminosité. En septembre 2019, Google lançait sur Android 10 une version de Gmail comprenant un mode sombre. Une tendance qui devrait s’accroître avec l’augmentation des problèmes de vue chez les personnes regardant beaucoup des écrans.