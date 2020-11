Ce dimanche 1er novembre 2020, la RATP a annoncé l’acquisition de Mappy, le célèbre service de cartographie et de calcul d’itinéraires précédemment détenu par Solocal, l’éditeur des PagesJaunes. Un rachat dont le montant n’a pas été révélé, mais qui a pour objectif clair de « développer un leader français du MaaS » (Mobility as a Service) et ainsi faire concurrence à Google Maps et Waze.

La RATP voit l’avenir en grand avec Mappy

Ces dernières années, la RATP a décidé de mettre les bouchées doubles pour enrichir ses services digitaux de mobilité. Dernier effort en date pour parvenir à cet objectif : l’acquisition de Mappy, « 3ème acteur de la mobilité du quotidien en France après Google Maps et Waze », des mains de Solocal.

Grâce à ce rachat, la RATP propose désormais aux utilisateurs de son application, des calculs d’itinéraire de porte-à-porte pouvant associer plusieurs moyens de transports : bus, tramways, métros, RER, mais aussi trottinettes, VTC, taxis, scooters, covoiturage, voiture individuelle… Toutes les possibilités sont prises en compte pour faciliter le quotidien des usagers quant à la préparation de leurs trajets. Plus encore, la RATP a d’ores et déjà annoncé la prochaine étape de cette collaboration entre les deux entreprises : « combiner leurs services dans une même application et y inclure la possibilité d’y réserver et d’y payer, directement à partir d’un téléphone mobile, ses trajets ».

Dans le communiqué de presse dévoilé par la RATP, Florence Leveel, Directrice générale de Mappy, se réjouit de cette acquisition : « À travers cette alliance stratégique autour de la mobilité, c’est une nouvelle étape que franchit Mappy. Développer un service MaaS ambitieux nécessite d’articuler des expertises digitales et techniques, des datas, des solutions de paiement et de service après-vente… En rejoignant le groupe RATP, nous nous donnons toutes les chances de réaliser notre plein potentiel, de construire un service toujours plus innovant, de quoi donner un véritable coup d’accélérateur à notre développement. Nos équipes sont pleinement engagées dans cette nouvelle aventure !« .

Une acquisition qui profite également à Solocal

Un enthousiasme partagé par Pierre Danon, PDG de Solocal : « C’est avec beaucoup de fierté que nous cédons cet actif au groupe RATP qui devient, avec cet accord, un partenaire stratégique de long terme. Cette cession est conforme à notre stratégie de recentrage sur nos métiers stratégiques. Mappy continuera à être la solution cartographique et le calculateur d’itinéraires de notre site PagesJaunes et nos clients pourront continuer à bénéficier de la visibilité préférentielle sur le média Mappy ».

Rappelons que l’entreprise éditrice des PagesJaunes traverse actuellement des difficultés et devrait voir son chiffre d’affaires baisser de 20% cette année. Grâce à cette opération, Solocal devrait pouvoir réduire son endettement de moitié, conclu BFMTV.