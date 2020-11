L’application Clips d’Apple fait peau neuve. Sa mise à jour 3.0 dispose en effet de nouvelles fonctionnalités la rendant plus compatible avec les formats exploités sur les réseaux sociaux. De quoi attirer plus de jeunes utilisateurs ?

Interface repensée

Lancée en 2017, Clips permet de créer des vidéos divertissantes à l’aide de plusieurs fonctionnalités. Avec cette application, il s’agit de « capturer des moments joyeux, être créatif avec Memoji et des effets étonnants, puis partager le tout avec ses amis, sa famille ou le monde entier », écrit Apple. Et si l’on n’entendait peu parler de Clips, cela pourrait changer avec cette nouvelle mise à jour.

Les possesseurs d’iPhone 12 vont ainsi pouvoir exploiter tout le potentiel de l’appli en filmant en HDR via la caméra arrière du smartphone. Les utilisateurs d’iPad vont, eux aussi, bénéficier d’une expérience plus poussée : ils peuvent maintenant naviguer dans l’application en utilisant un clavier, un trackpad ou une souris, mais également écrire du texte par dessus leurs vidéos avec l’Apple Pencil.

Apple a en outre revu l’interface de Clips. L’onglet présentant les différentes fonctionnalités apparaît sur l’écran lors de l’enregistrement d’une vidéo, rendant l’édition moins lente qu’auparavant. La marque à la pomme a par ailleurs ajouté de nouveaux stickers, 24 bandes sonores ainsi que des filtres impressionnants à sa plateforme.

Plus adaptée aux réseaux sociaux

Cependant, c’est surtout l’aspect « réseaux sociaux » de Clips qui a été repensé. Lorsque l’utilisateur termine l’édition de sa vidéo, il peut directement la poster sur la plateforme souhaitée grâce à un écran de partage beaucoup plus pratique.

La nouveauté la plus importante de cette version 3.0 est sans aucun doute l’ajout du support des ratios 16:9 (vertical) et 4:3 (paysage). Jusqu’alors, seulement la format carré était proposé par Clips, rendant la publication sur les réseaux sociaux difficile, notamment car la grande majorité des stories sont au format vertical.

« Depuis son introduction, Clips est devenue l’une des applications de création vidéo les plus populaires d’iOS, et des millions de projets sont réalisés chaque jour avec elle. Les utilisateurs apprécient la facilité avec laquelle il est possible de créer des vidéos amusantes et expressives pour les partager avec leurs amis, leur famille et leurs camarades de classe, en quelques clics seulement sur l’écran de leur iPhone ou iPad », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente du marketing produit des applications chez Apple. « La mise à jour d’aujourd’hui, avec une interface simplifiée, la prise en charge de la vidéo verticale et horizontale, la capture vidéo HDR à l’aide du nouvel iPhone 12 ou iPhone 12 Pro, et de nouveaux effets amusants, aidera les utilisateurs à créer des vidéos Clips avec plus de personnalité et de finesse que jamais », a-t-elle conclu.

Reste désormais à voir si cette mise à niveau est payante avec davantage de « clips » partagés sur TikTok, Instagram, Snapchat et Twitter, qui devrait bientôt introduire un format story à sa plateforme.