Le quotidien d’une petite entreprise est rempli de missions. Gérer les factures, les salaires, les employés, les clients, les campagnes d’emailing, bref pas le temps de s’ennuyer. Cependant, il arrive que ces missions soient gérées par une seule et même personne et en plus sur différentes plateformes. Pour gagner du temps et en productivité, une plateforme tout-en-un est un bon investissement !

C’est ce que propose Deskera. Une plateforme unique destinée aux petites entreprises et offrant toutes les fonctionnalités indispensables à savoir la facturation, la comptabilité, la gestion de la paie et le CRM et les campagnes emailing au sein de la même plateforme. Deskera est également disponible sous forme d’application mobile, pour gérer depuis n’importe où son entreprise. Une alternative à Zoho, Quickbooks ou encore Zendesk.

Une plateforme complète qui simplifie le quotidien

Deskera est un outil divisé en trois sections : Deskera Books, Deskera Sales et Deskera People.

Deskera Books offre un tableau de bord complet permettant de voir en un coup d’oeil et en temps réel toutes les fonctions clés.

Sur le menu, situé sur la gauche il est possible de naviguer à travers les différents modules comme : Ventes, achats, produits, contacts, entrepôts, rapports, banque… C’est donc via Deskera Books que les factures d’achats ou de ventes vont être créées. Les paiements peuvent être réalisés directement via la plateforme, en un clic et toutes les transactions sont notées dans l’onglet Comptabilité.

Un suivi complet de toute l’activité

Le portail Deskera Sales, permet de suivre les leads, les contrats etc. Chaque deal est bien détaillé, avec les informations importantes, les personnes à contacter, les calls, les deadlines, les tâches… Il est également possible d’envoyer un email ou des campagnes directement depuis Deskera en se connectant à Gmail ou à un compte IMAP.

Enfin, le dernier onglet, Deskera People permet de créer des bulletins de salaires et donc de payer les employés. Mais également de permettre aux employés de faire des demandes de notes de frais ou encore de poser leurs congés.

Deskera est un outil payant proposé en promotion, avec un accès à vie via Appsumo. Plusieurs offres sont proposées en fonction des besoins. Single à 149 dollars au lieu de 1188 dollars offre toutes les fonctionnalités, ainsi qu’une utilisation par une personne, la création d’un nombre illimité de factures, de contacts ou encore d’emails. Pour la partie CRM, 10 000 emails peuvent être envoyés chaque mois à 2 000 personnes. Les autres formules augmentent ces chiffres pour des besoins plus conséquents.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.