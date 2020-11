Le cap symbolique d’un milliard d’iPhone actifs dans le monde a été franchi. C’est une grande étape pour Apple qui conduit de séduire avec son produit phare et notamment la sortie récente de l’iPhone 12. Neil Cybart, expert connu et reconnu de la marque à la pomme, vient de publier un rapport qui détaille les récents chiffres d’Apple.

Un milliard d’iPhone actifs dans le monde

Si on se fie aux dires d’Apple, la cap du milliard d’iPhone aurait été franchi en juillet 2016… Depuis bien longtemps donc. Pourtant ce chiffre a de grandes chances d’être totalement erroné car il ne prend absolument pas en compte le grand nombre d’iPhone qui auraient été détruits, recyclés ou qui ne seraient tout simplement plus en état de fonctionnement. Selon les estimations de Neil Cybart : « Apple aurait seulement dépassé le cap du milliard d’utilisateurs d’iPhone le mois dernier, en septembre 2020. C’est indéniable, treize ans après sa première mise en vente, l’iPhone reste le smartphone le plus populaire et le plus vendu au monde ».

Selon son rapport, les concurrents d’Apple se contentent aujourd’hui soit de copier sans vergogne l’iPhone, soit d’essayer de masquer les influences de l’iPhone sur leurs propres smartphones. Depuis le jour du premier lancement en 2007, Apple a lancé pas moins de 29 iPhone sur le marché des téléphones intelligents. L’entreprise dirigée par Tim Cook peut compter sur une base de clients fidèles qui ne tergiversent pas pour se mettre à niveau dès qu’un nouveau modèle pointe le bout de son nez. C’est là toute la force du géant américain. Apple a également su créer tout un écosystème autour de son produit phare. L’iOS reste une priorité sur le marché des applications. Aussi, avec iCloud Apple a créé un monde virtuel sans limite.

Apple plus fort que tous

Alors qu’en juin 2020 nous faisions le constat de la plus forte baisse des ventes de smartphones : 20,2%, Apple sortait la tête haute avec une baisse maîtrisée de 8,2% de ses ventes. Il faut dire que le déconfinement en Chine de mars faisait repartir les ventes du géant américain. La marque à la pomme est forte. Selon Neil Cybart, le seul moyen pour continuer faire progresser les ventes est encore de se concentrer sur les nouvelles technologies pour repousser les limites de l’appareil photo et de la caméra et de démultiplier les rôles de l’iPhone dans notre quotidien.

Selon l’analyse publiée par l’expert, les produits portables représentent la clé de la poursuite de la croissance pour Apple. L’Apple Watch, le MacBook Pro ou encore l’iPad (sans parle de l’iPhone évidement) sont les produits stars de l’entreprise et risquent bien de le devenir un peu plus au fil des années. Neil Cybart est convaincu qu’Apple n’aura pas de mal à atteindre le cap des 2 milliards d’utilisateurs actifs d’ici quelques années.