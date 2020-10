La plus grande chaîne hôtelière du monde, Marriott International, a annoncé un partenariat avec l’entreprise de covoiturage singapourienne Grab. L’objectif est d’offrir une nouvelle expérience aux clients, en liant les programmes de fidélité des deux entreprises. De plus, il sera question d’offrir plusieurs commodités aux clients, telles que la livraison de nourriture, un service de transport, entre autres, pour faciliter la vie de chacun. Les pays concernés par cet accord sont l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande et bien sur Singapour.

La pandémie de Covid-19 a anéanti le secteur de l’hôtellerie depuis plusieurs mois. Toutefois, au lieu de grincer les dents, Marriott International décide de faire peau neuve. Les clients de l’hôtel pourront profiter des services offerts par les deux entreprises. GrabFood suggérera environ 600 restaurants et bars aux clients de la chaîne hôtelière américaine. Les utilisateurs de Grab pourront également payer via GrabPay dans certains hôtels Marriott à partir de début 2021, et bénéficier d’avantages exclusifs. Ce partenariat a aussi pour objectif de lancer une campagne marketing, en utilisant les solutions de GrabAds, dans l’optique de réinventer, ou tout du moins, d’innover dans les pratiques de l’hôtellerie durement touché par la pandémie.

« L’ampleur de notre collaboration reflète notre valeur en tant que plateforme de choix pour soutenir les marques mondiales dans leur parcours de numérisation dans la nouvelle normalité, et représente en particulier une étape importante pour notre activité GrabAds en pleine croissance », a déclaré le directeur général des opérations du groupe Grab, Russell Cohen.

Quant à la société asiatique Grab, elle se diversifie en livraison de nourriture, et en services financiers, en plus de son service de transport. L’entreprise singapourienne, valorisée à 14 milliards de dollars, opère déjà dans 8 pays d’Asie du sud-est, dans plus de 500 villes du continent. Elle mise sur ses services de paiement en ligne, en permettant à ses utilisateurs de commander un dîner en ligne ou d’effectuer un paiement, que ce soit pour acheter un ticket de cinéma ou réserver un hotel. Grab veut investir dans la société chinoise Alibaba, afin de renforcer ses liens avec l’Asie, mais elle doit d’abord récupérer les 27,5% de parts qu’occupe Uber. Grab souhaite toutefois continuer à prendre de l’ampleur. Elle a lancé une entente avec l’allemand Volocopter, la société de taxis volants, en février dernier.

La chaîne hôtelière américaine spécialisée dans le luxe, créée en 1993, affirme avoir perdu 234 millions de dollars au cours du 2eme trimestre 2020. Selon Arne Sorenson, le directeur général, “c’est le pire trimestre que nous ayons jamais connu”. À cette dégringolade des recettes s’ajoute l’amende de 124 millions de dollars qu’a dû régler Marriott International, en 2019, pour avoir perdu les données personnes de 500 millions de clients de sa filiale Starwood Hotels.

À l’ère du télétravail, le secteur de l’hôtellerie veut se réinventer. C’est actuellement ce que l’on remarque face à la chute libre de fréquentation des hôtels. Plusieurs établissements, dont Marriott International, convertissent leurs chambres en espace de travail moderne, entièrement équipé.