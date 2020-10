Les icônes sont utilisées au quotidien par les développeurs, les designers etc. Nombreuses sont les ressources qui aujourd’hui permettent de trouver des sets d’icônes, gratuits à utiliser dans un grand nombre de projets. Des icônes à la main, des icônes pleines, des icônes à personnaliser, des icônes à animer les options sont nombreuses. Aujourd’hui, c’est un nouveau set d’icône qui est présenté !

L’équipe de Modulz, un éditeur visuel de code, qui permet de créer, développer, documenter et déployer un design system sans avoir à coder, à lancer un produit supplémentaire. Radix Icons, est un ensemble d’icônes disponible en open sources. Les icônes sont utilisées depuis un moment dans l’éditeur Modulz ainsi que dans le design system Radix. L’équipe de Modulz met ainsi gratuitement à disposition ses icônes !

Des icônes créées pour un design system

Au total Radix Icons propose plus de 200 icônes, de taille 15×15 pixels. Les icônes sont organisées par catégorie ! On retrouve les flèches, les objets, les alignements, les formes abstraites, les composants, la typographie, le design, la musique, les bords et les coins et les logos.

Toutes les icônes sont disponibles comme des composants individuels React et les icônes peuvent facilement être importées dans un projet React. Les icônes peuvent également être ouvertes dans Figma, téléchargées pour Sketch, IconJar ou encore au format SVG.

Les retours sur ce produit sont très positifs, comme le souligne les commentaires dans Product Hunt. Certains le compare à un « set d’icône à la Mary Kondo« , d’autres ajoutent que les icônes proposées « sont uniques et différentes d’autres packs« . Un set pratique pour tous les designers et développeurs !