En 2020, 60% des entreprises expriment des difficultés à recruter. Quand on sait que 80% des métiers en 2030 n’existent pas encore, on se rend mieux compte à quel point ce phénomène va s’accentuer. Cela ne touche pas simplement une petite partie des entreprises, toutes les organisations sont concernées. La cause de cette pénurie à venir ? Certains talents deviennent des profils clés pour de nombreuses entreprises, et le pool réduit de professionnels entraîne une concurrence exacerbée pour les recruter. Téléchargez le livre blanc de MyJob.Company pour répondre à cette problématique.

L’ère du candidat roi est arrivée

Le temps du recruteur roi est terminé. Les entreprises doivent désormais séduire les candidats pour les attirer et surtout les conserver. Comme l’explique MyJob.Company dans son livre blanc, les salariés sont aujourd’hui en quête de sens. Ils ne cherchent plus simplement un job alimentaire. La génération Z veut un métier qui lui permette avant tout de faire coïncider objectifs personnels et carrière .

Dernier point à prendre en compte pour les entreprises : seuls 38% des candidats se mettent en recherche active d’un emploi. Cela signifie que 62% d’entre eux sont potentiellement non atteignables. C’est justement auprès de ces candidats qu’il faut redoubler d’inventivité et repenser la stratégie de recrutement. C’est tout le propos du livre blanc de MyJob.Company.

Selon la théorie de Frigyes Karinthy, démontrée par la suite par Stanley Milgram, la puissance des réseaux interpersonnels est prépondérante. Une théorie qui précise que : “toute personne sur le globe peut être reliée à n’importe quelle autre, au travers d’une chaîne de relations individuelles comprenant au plus six maillons”. Pour faire simple, vous êtes potentiellement à six poignées de main de votre star préférée.

La cooptation externe : un moyen de recruter plus efficacement

Selon MyJob.Company, la cooptation est l’application de cette stratégie dans le monde professionnel. L’avantage majeur de cette technique est que les candidats issus de la cooptation sont généralement sont dans un climat de confiance et dans un esprit positif envers l’entreprise qui leur a été recommandée par un de leurs proches. La preuve : 43% des candidats recrutés en cooptation restent trois ans ou plus dans leur entreprise contre 14% pour les recrutements classiques.

Connaissez-vous la cooptation externe et comment vous appuyer sur le réseau et les recommandations pour recruter plus efficacement ? Cette stratégie de réseau repousse la recommandation au-delà des limites des collaborateurs de l’entreprise (cooptation interne) et s’étend également à tous les membres de la communauté visée. Vous découvrirez comment mettre en place une telle stratégie dans le dernier livre blanc de MyJob.Company.