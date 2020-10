2020 est une année peu banale. Les entreprises tout comme les consommateurs font face à une situation jamais vécue auparavant et à laquelle, personne n’était préparé. Cette crise a engendré de nombreux changements et a transformé les habitudes de chacun. Les entreprises ont dû apprendre sur le tas, en fonction de l’évolution de la situation et adapter leur stratégie marketing.

Afin d’appréhender les prochains mois, Talkwalker et HubSpot vous offre un rapport complet sur les tendances réseaux sociaux de 2021. 70 experts ont contribué à l’élaboration de ce document professionnel qui vous livre 50 actions concrètes et activables à mettre en place rapidement pour 2021

Et on peut dire que les deux entreprises éditrices de ce livre blanc sur les réseaux sociaux sont plutôt légitimes quand il s’agit de parler de tendances ! Expert de la social intelligence, Talkwalker est une solution technologique de veille et d’analyse du web et des réseaux sociaux, utilisés par des entreprises comme Adidas, Accor Hotels ou encore le Crédit Agricole S.A. HubSpot de son côté est une société qu’on ne présente plus. Éditrice d’une plateforme de marketing, de vente et de service client dont les fondateurs ont notamment inventé et popularisé la notion d’inbound marketing.

Ce rapport offre une analyse complète des 10 tendances réseaux sociaux pour 2021, agrémentée de l’avis de dizaine d’experts du monde entier et de nombreux conseils pour créer une stratégie social media efficace ! Nous revenons ici sur quatre d’entre elles.



S’engager pour faire la différence

La tendance numéro 1 des réseaux sociaux pour 2021 met en avant les audiences socialement responsables. Malgré les clichés sur les jeunes générations (génération Z et Alpha), elles sont engagées sur des thématiques de fond et à l’avant-garde des tendances qui pénètrent les pratiques et usages de l’ensemble des utilisateurs : politique, égalité, éducation, santé mentale… Cette génération n’hésite pas à s’engager, à dénoncer et à s’exprimer, ce qui entraîne des changements dans la manière d’interagir tant sur les réseaux sociaux, qu’avec les marques. Ces dernières doivent donc adapter leur communication et montrer leur engagement, comme a pu le faire Nike.

Comme l’explique Bérangère Gautron “le consom’acteur est en recherche d’authenticité, la crise sanitaire a remis de l’essentiel au cœur des préoccupations”.

L’utilisateur au cœur des prises de parole

Alors que les plateformes évoluent, la manière d’utiliser le contenu opère également sa mue. Avec l’émergence de TikTok ou du format Reels sur Instagram, les entreprises n’utilisent plus le contenu généré par les utilisateurs (UGC) de la même manière. On parle désormais de remixing, à savoir “l’art de recréer des formats, modèle, ou concepts existants pour exprimer sa propre personnalisé ou ses idées”.

Ce contenu se diffuse facilement, peut devenir viral en quelques instants en s’inspirant des tendances du moment, sans que les entreprises ne créent quoi que ce soit. Les entreprises doivent ainsi engager et apporter des ressources aux utilisateurs, afin que ces derniers laissent place à leur créativité !

Meme is the new normal

2020 aura permis la création de nombreux memes. Ces images agrémentées de texte peuvent être aussi bien créées par les utilisateurs que par les marques. Devenant très vite viraux, les memes sont très populaires auprès des jeunes générations. Malgré leur côté ludique et drôle, les mèmes sont également un moyen de manipulation et de désinformation. En 2021, il est essentiel de créer ce type de contenu ou de surfer sur les tendances actuelles, comme avec ce meme de Patrick Bruel, repris aussi bien par les utilisateurs que les marques (jusqu’à sa reprise par le chanteur lui-même !).

Moi quand je suis le dernier à m’apercevoir que je suis un mème… pic.twitter.com/pL6lA6eRfv — Patrick Bruel (@PatrickBruel) October 12, 2020

Simple image ou meme vidéo, les possibilités sont nombreuses et ce format facilite grandement les interactions entre une entreprise et les utilisateurs. Il faut cependant faire preuve de vigilance et comprendre à la fois les codes, la culture qui les entoure et le cadre légal d’utilisation.

Jouer sur les souvenirs

Avec la crise de la COVID-19, l’année 2019 représente “la vie d’avant”. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux parlant du “bon temps” et évoquent les souvenirs avec nostalgie. En 2021, le marketing de la nostalgie sera toujours aussi présent et permet aux utilisateurs de s’évader pour éviter de s’inquiéter face aux problèmes actuels, même si en 2019, tout était loin d’être rose.

Avec le marketing de la nostalgie, l’idée est de rappeler qu’il faut rester positif et surtout faire sourire les utilisateurs et leur rappeler de bons moments. Le meilleur exemple du marketing du souvenir est probablement Netflix, qui à l’exemple de sa série “nostalgique des années 80” Stranger Things a permis d’obtenir plus de 6 millions de mentions et 23,1 millions de réactions.

D’autres tendances sont dévoilées à travers ce rapport comme les quatre principes clés de la COVID, le marketing conversationnel, le gaming social et bien d’autres. Enfin, Talkwalker et HubSpot mettent en avant la tendance ultime de l’année 2021 axée sur le consommateur…

Pour découvrir toutes les tendances des réseaux sociaux en 2021, téléchargez le rapport complet.